نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى على موقع https://tansik.digital.gov.eg/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى ، ننشر لكم اليوم الاخبار الجديدة حول تنسيق القبول بالثانوية العامة والذى يهتم به كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور الطلبة الخريجين من مرحلة الثانوية العامة وظهرت نتيجة الثانوية العامة فى بداية الشهر الجارى عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم وفى نفس اليوم تم الاعلان من جانب وزارة التعليم العالى على مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى وعن موعد تسجيل الرغبات فى الفترة المقبلة وبدء كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول طرق التسجيل بالتوافد على موقع التنسيق الالكترونى فى الفترة الحالية من اجل التسجيل فيه وننشر لكم الان الكليات المتوقعة والمتاحة للتنسيق المرحلة الثانية لكل المحافظات عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى

موعد اعلان مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات المرحلة الثانية

ننشر لكم عبر موقعكم ثقفنى نيوز المؤشرات المتوقعة لتنسيق القبول بالجامعات المرحلة الثانية لكل الشعب عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى حيث تتشابه نسبة النجاح النهائية فى مرحلة الثانوية العامة مع النسبة العام الحالى الجدير بالذكر الى ان تسجيل الرغبات المرجلة الاولى مازال مستمرا حتى مساء يوم الغد الخامس عشر من اغسطس الجارى فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة حيث سيتم غلق باب التسجيل او تعديل رغبات حتى ذلك الموعد ويتسأل كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول موعد اعلان مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات المرحلة الثانية صرح مصدر مسئول فى وزارة التعليم العالى ان الوزارة بصدد الاعلان عن المؤشرات النهائية لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات فى الفترة المقبلة بعد غلق باب تسجيل الرغبات المرحلة الاول فى خلال 72 ساعة وسيكون التسجيل ايضا عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى

طرق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

ننشر لكم الان طرق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لكل الشعب عبر الموقع الرسمى لتنسيق الالكترونى على الانترنت ونذكركم بتلك الطريقة المماثلة لطرق التسجيل بالمرحلة الاولى عبر تلك الموقع والطريقة هى :-

على الطالب الدخول الى الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى

يختار خدمات تنسيق الثانوية العامة

بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به

ثم يقوم بكتابة الرقم السرى الخاص به

وبعد ذلك يقوم بادخال رغباته بالترتيب ويختار اول رغبات الكليات التى يريدها الطالب او الطالبة

تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

مازال كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور ينتظرون المؤشرات النهائية التى سوف تصدر من قبل وزارة التعليم العالى فى خلال الايام القليلة على امل ان تكون درجات مقبولة لكل الطلبة ومن المتوقع ان تكون العديد من الكليات متاحة لكل طلاب تنسيق المرحلة الثانية مثل كلية اداب وتجارة وحقوق وغيرها من الكليات الاخرى فى انتظار الاعلان الرسمى من جانب وزارة التعليم العالى

اعلان مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات