نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن…مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 لشعب الادبي والعلمي وموعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية على موقع https://tansik.digital.gov.eg/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم الان مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى ، حيث يعد من ابرز الموضوعات التى يتم البحث عنها فى الوقت الحالى حيث مع اقتراب اغلاق باب التسجيل فى المرحلة الاولى للتنسيق القبول بالجامعات لكل الشعب يهتم كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور عن المؤشرات ودرجات القبول بالنسبة الى تنسيق المرحلة الثانية وموعد تسجيل الرغبات وبدء تسجيل رغبات المرحلة الاولى فى الفترة السابقة مع نهاية الاسبوع الماضى وينتهى اليوم عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى وننشر لكم كل الاخبار حول المؤشرات ودرجات القبول حول تنسيق المرحلة الثانية للقبول فى الجامعات لكل الشعب عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى لكل الطلبة والطالبات

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز نرصد لكم كل الاخبار التى تتعلق بمؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لكل الشعب الادبى والعلمى عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى لم يتم الاعلان حتى الاعلان عن المؤشرات النهائية لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية مثلما حدث مع المرحلة الاولى ولكن سننقل لكم بعض المؤشرات المتوقعة حول تنسيق المرحلة الثانية حيث اشارات بعض التقارير الى ان التنسيق المرحلة الثانية سيكون متشابه لما كان عليه فى العام السابق الا انه لم توجد اى انباء مؤكدة بشأن هذا الامر فى الانتظار الاعلان الرسمى من وزارة التعليم العالى فى الفترة القليلة المقبلة

موعد الاعلان عن تنسيق المرحلة الثانية

صرح مصدر مسئول فى وزارة التعليم العالى الى ان الوزارة تنتظر الانتهاء من تسجيل رغبات المرحلة الاولى ومن ثم سيتم الانتهاء الاعلان عن المؤشرات النهائية لتنسيق المرحلة الثانية فى غضون 72 ساعة واعلنت وزارة التعليم العالى انه يسمح لكل الطلبة والطالبات تعديل رغباتهم فى المرحلة الاولى للتنسيق قبل غلق باب التنسيق اليوم الاربعاء فى السادس عشر من اغسطس الجارى وبعد قفل باب التسجيل لا يسمح لاي طالب فى التسجيل او تعديل الرغبات عقب غلق باب التسجيل مشددا على ضرورة التسجيل كل الرغبات التى تتاح لكل الطلبة وان النتيجة سوف تعلن عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى

أماكن تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات

خصصت وزارة التعليم العالى بعض الاماكن التى يمكن لكل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور تسجيل الرغبات بها حيث خصصت معامل الحاسبات بالكليات التابعة للجامعات المصرية بمختلف المحافظات من اجل مساعدة كل الطلبة فى تسجيل رغباتهم فى كل الشعب ويمكن للطالب او ولي الامر تسجيل الرغبات على جهاز الحاسوب فى اي مكان .

طرق تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات

نرصد لكم الان طريقة تسجيل الرغبات المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى والطريقة هى :-