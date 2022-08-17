بالاسماء : احالة موظفين في الاردن على التقاعد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج :- احال مجلس الوزراء موظفين الى التقاعد اليوم الثلاثاء ، واجرى عدة تشكيلات في وزارت مختلفة. ونشرت الجريدة الرسمية اسماء المحالين للتقاعد والموظفين :

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