نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ننشر” رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 في اليمن.. عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية ادبي وعلمي برقم الجلوس في المقال التالي
عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث من قبل الكثير من الطلاب في جميع انحاء اليمن بشكل عام في هذا التوقيت لكي يتم التعرف على نتيجة امتحانات الثانوية العامة في اليمن 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب الإعلان رسميا عن نتائج الطلاب الخاصة بامتحانات الدور الأول بناء على الضوابط والإجراءات التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم اليمنية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 في اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية ادبي وعلمي برقم الجلوس.
نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022 جميع المحافظات
وقد أعلنت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم اليمنية أن الوزارة قد اوشكت رسميا عن انهاء كل ما يتعلق بأعمال رصد النتائج والدرجات ومراجعتها الخاصة بجميع الطلاب امتحانات الدور الاول التي انتهى منها الطلاب خلال شهر يوليو الماضي، حيث اكدت أن اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في كافة المحافظات بشكل عام قد انتهت بالفعل من خلال كافة لجان ومراكز الامتحانات الرسمية، ومن المقرر ان تعلن نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما يتم اعتماد النتيجة رسميا.
رابط استعلام نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022
وقد فعلت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميا الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة ليكون رسمي للحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة في اليمن 2022، حطي يتم استخراج النتيجة الكترونيا من خلال الموقع الخاص بالوزارة باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022
ويمكن ان يتم استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 الدور الأول الكترونيا، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يجب ان يتم الولوج مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمن.
- ثم يتم اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن من بين الاختيارات المتاحة من خلال الموقع.
- ومن ثم يقوم بعد ذلك بإملاء كافة البيانات المطلوبة منه.
- بعد ذلك يتم ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح الخاص بالطالب عبر الموقع.
- ومن ثم يتم تحديد الشعبة التابع لها الطالب.
- ثم الضغط أخيرا على زر عرض النتيجة لتظهر مباشرة.
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