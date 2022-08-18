رابط مُفعل ..نتائج التوجيهي الأردن 2022 برقم مقعد الطالب والاسم رباعي tawjihi.jo

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عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي الأردن 2022 بعد الانتهاء من أداء امتحانات نهاية العام للمرحلة التوجيهي التكميلى بالأردن أصبح الجميع ينتظر موعد ظهور النتيجة والتي تعلن اليوم، لذلك سوف نتحدث عن جميع التفاصيل الخاصة بهذه النتيجة في هذا المقال، بالإضافة إلى أننا سوف نقوم بكشف خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن 2022 حسب الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطلاب وكما ناجئ لحظة بلحظة المؤتمر الصحفي الذي يعقد صباح اليوم حول اعتماد نتائج التوجيهي التكميلي 2022 .

نتائج التوجيهي الأردن 2022

انتهاء جميع الطلاب من أداء امتحانات التوجيهي في الأسبوعين الماضية ومنذ ذلك الحين وتعمل وزارة التربية والتعليم الأردني على الانتهاء من مرحلة تصحيح أوراق الطلاب والتي بالفعل انتهت رسميا والنتيجة متوفر الآن على موقع التوجيهي برقم جلوس الطلاب وتشير بعد معدلات الطلاب على حصولهم على مجاميع مرتفعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، والنتيجة بالفعل متاحة الآن على موقع الوزارة الرسمي ولكن يشهد على ضغط كبير من قبل لطلاب مما من اجل الحصول على درجاتهم وبالتالي على الطلاب المعاودة عدة مرات من اجل الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن.

رابط نتائج التوجيهي بالأردن 2022

للحصول على النتائج الخاصة بشهادة التوجيهي التكميلي يجب عليك أن تقوم بإتباع هذه الخطوات :

أولا يجب عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بنتائج شهادة التوجيهي الأردن من خلال هذا الرابط.

بعد ذلك يجب عليك تحديد الخيار الخاص بالشهادة الثانوية العامة بالأردن.

بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بإدخال البيانات التي يطلبها منك الموقع ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بالضغط على إظهار النتيجة الذي يوجد أسفل الاستمارة المعروضة أمامك.

موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الأردن أنها لم تتلقى أي نوع من أنواع الشكاوى أثناء إجراء الامتحانات الرسمية، وأعلنت أن تم الانتهاء من جميع الامتحانات والآن يتم مرحلة الإعلان واعتماد لنتيجة عبر موقعها الرسمي، وتعلن أسماء أوائل التوجيهي بالأردن 2022 ، عبر المؤتمر الصحفي الذي يعلن في تمام الساعة العاشرة صباحا اليوم ويداع على قناة الاردنية الهاشمية وعبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.