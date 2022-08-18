نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي لينك الرابط الرسمي وزارة التربية والتعليم الأردنية التوجيهي التكميلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي بالأردن 2022 الذي ينتظره الطلاب بفارغ الصبر حيث ساد السرور والاطمئنان بعض الشئ لديهم لمعرفة تفاصيل إعلان نتيجة التعليم الثانوي الأردني، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم بالأردن موعد ظهور نتائج التوجيهي والتي من المقرر أن تظهر صباح اليوم الخميس الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري لعام 2022، وأنه قد أكدت الوزارة أيضا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة على موقع الوزارة الرسمي، وذلك تسهيل في سرعة الاستعلام عن النتيجة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن، وأخر الأخبار عن مؤشرات النجاح الثانوية بالأردن.

رابط نتائج التوجيهي الأردني 2022

ونتابع معكم رابط الاستعلام عن النتائج 2022 وهو موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن، وخطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط، موضحة في النقاط التالية:

أولا يتم الدخول والتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة التعليم بالأردن وهو “moe.gov.jo”

ثانيا من خلال الصفحة الرئيسية يقوم الطالب بالدخول على بوابة نتائج التوجيهي لعام 2022.

بعد ذلك يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة منه مثل الاسم رباعي، ورقم الجلوس الذي أدي الامتحانات من خلاله.

ثم يقوم الطالب بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، يقوم بمراجعتها والتأكد منها حتي لا يحدث خطأ في عرض النتائج.

بعد ذلك يضغط على عرض النتيجة، وسوف تظهر له بيانات نتيجته .

مؤشرات نجاح نتائج التوجيهي التكميلي 2022

ومع قلق الطلاب والطالبات حول انتظار النتيجة ومحاولة الاستعلام عنها، صرحت وزارة التربية والتعليم بالأردن عدة تصريحات عن معدلات ونسب النجاح لهذا العام، وإجراءات عملية التصحيح لمطمئنة الطلاب وأولياء الأمور، ونوضح لكم أهم هذه التصريحات في النقاط التالية: