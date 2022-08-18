results mlazemna|| الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق الدور الأول ..موقع وزارة التربية العراقية

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عمر شويل - جدة results mlazemna|| الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول ..موقع وزارة التربية العراقية الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق الدور الاول هو أكثر ما يهتم به آلاف الطلاب واولياء الامور في مختلف المحافظات في العراق بشكل عام، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد اعلان نتائج امتحانات الدور الاول بناء على البيان الرسمي الصادر من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، ومن خلال هذا المقال نستعرض كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية.
نتائج السادس الاعدادي في العراق 2022
وقد اشارت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم العراقية، أنه من المتوقع ان يتم اعلان نتائج امتحانات الدور الاول لطلاب الصف السادس الاعدادي في جميع المحافظات بشكل عام رسميا في الفترة ما بين يوم 20 الى يوم 25 من شهر أغسطس، وذلك بالتزامن مع انهاء الوزارة كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بمختلف المدارس المنتشرة في جميع المحافظات بشكل عام، وقد اشارت الوزارة الى انه يتم العمل على رصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب في هذه الأيام، على ان يتم العمل على مراجعة كافة النتائج لتقديم المعدلات التي يستحقها كل طالب.
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق 2022
وقد اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أن نتيجة امتحانات الصف السادس الاعدادي من المقرر ام تعلن رسميا الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، وذلك في اطار تسهيل الحصول على النتائج لجميع الطلاب، كما اكدت الوزارة انه يمكن ان يتم الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي كذلك من خلال موقع نتائجنا الالكتروني المخصص للتعرف على نتائج الطلاب بشكل عام.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق 2022
ويمكن ان يتم الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية.
- اولا يتم الولوج الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول،
- يتم تحديد تخصص الطالب ثم اختيار المحافظة الخاصة به.
- يتم ادخال رقم الجلوس ثم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة.
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