نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “LINK” نتائج التوجيهي الاردن 2022 برقم الجلوس من موقع وزارة التربيه والتعليم الاردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة التربية والتعليم الاردنية رسميا عن تفاصيل موعد اعلان نتائج التوجيهي في الاردن 2022، وذلك في اطار انتظار الطلاب واولياء الامور الاعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة بشكل كبير لكي يتم الاطمئنان على المعدلات والنتائج التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الدور الاول التي انتهت خلال الفترة الاخيرة، وسوف نستعرض ما اعلنته وزارة التربية والتعليم الاردنية بشأن موعد اعلان نتائج التوجيهي وكيفية الحصول على النتيجة.

موعد اعلان نتيجة التوجيهي في الاردن 2022

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم الاردنية بيان رسمي خلال الساعات الاخيرة، أوضحت من خلاله أن الوزارة قد عملت على انهاء كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب التوجيهي في الاردن بكافة المحافظات، وقد اشارت الى ان مرحلة مراجعة النتائج قد انتهت بالفعل ويتبقى فقط العمل على رصد النتائج والدرجات والمعدلات الخاصة بالطلاب في هذه الايام تمهيدا لطرحها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وفي بيان رسميا اصدرته وزارة التربية والتعليم أن يتم اعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 في صباح يوم الخميس الموافق 18 من شهر اغسطس، على ان يتم اعلان النتائج في تمام الساعة العاشرة صباحا.

موقع استخراج نتائج التوجيهي في الاردن 2022

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المخصص لنتائج التوجيهي في الاردن 2022 ليتم من خلاله الحصول على نتيجة الطلاب، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم الاردنية.

ثم يتم اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

يتم تحديد الاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الاردن 2022.

يتم تدوين رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص لذلك.

ومن ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب لتظهر مباشرة عبر الموقع.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية رابط مباشر للاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2022 رسميًا وذلك لطلاب الثانوية العامة الأردنية وذلك من خلال منصة الوزارة الرسمية على الإنترنت ، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة إلى زيارة المدرسة. لمعرفة النتيجة. ثانوية “التوجيهي