ماكرون: تحدثت مع بوتين عن ضمان أمن المنشآت النووية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون خلال الفعاليات المكرسة لإحياء ذكرى تحرير فرنسا من النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية، يوم الجمعة: "تحدثت اليوم قبل عدة ساعات فقط مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من أجل تلقى ضمانات أمنية بشأن منشآت الطاقة الذرية فى أوكرانيا".
يذكر أن ماكرون أجرى أول اتصال هاتفى مع بوتين يوم الجمعة منذ 28 مايو الماضي.
وأشار الكرملين فى بيان صادر فى أعقاب المكالمة الهاتفية أن بوتين وماكرون أشارا خلالها إلى أهمية إرسال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه بجنوب أوكرانيا.
وقال بوتين إن "القصف الأوكرانى لمحطة زابوروجيه يشكل مخاطر، وقد يؤدى إلى كارثة كبيرة".
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