“القائمة الكاملة” هذه الكليات المتاحة أمام طلاب أدبي في تنسيق المرحلة الثانية 2022

عقب إعلان مكتب التنسيق للجامعات في المرحلة الثانية تكدس الباحثين للاستفسار عن الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثاني أدبي لمعرفة الأنسب من بينها للطالب بما يتوافق مع رغباته التعليمية، وتبدأ المرحلة الثانية للتنسيق من مجموع درجات أربعة وتسعين ونصف في المائة وفيما اعلي، وبما أن التنسيق للمرحلة الأولي أوشكت علي الانتهاء فرصد الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أصبح من الضروريات لجميع طلاب الشعب الأدبية، لذلك نقدم لكم تقرير مفصل عن كيفية التنسيق و الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية فيما يلي.

الكليات المتاحة أمام طلاب شعبة أدبي



تم الإعلان عن بدء تسجيل طلاب المرحلة الثانية لرغباتهم في تنسيق الثانوية العامة وذلك بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى والإعلان عن النتائج الخاصة بهم، ونعرض لكم الكليات المتاحة للمرحلة الثانية لأن ذلك سيتحدد وفقا لاكتفاء بعض الجامعات من المرحلة الأولى والتي لم تظهر نتيجتها بعد، إلا أن الكليات المتوقعة المرحلة الثانية أدبي هذا العام هي:

كلية دار علوم.

كلية الآداب بأقسامها.

كلية التربية بفروعها.

كلية الحقوق.

كلية التجارة.

كلية الزراعة.

التربية النوعية والفنون الجميلة.

بالإضافة إلى بعض الكليات والمعاهد الأخري.

بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022

يكون على مستوى الثانوية العامة بجميع شعبها وذلك يكون عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى وإعلان نتيجة التنسيق، ومن المحتمل أن يبدأ التنسيق في الخميس المقبل 18 أغسطس 2022 ويستمر لمدة أسبوع كامل، وبالرغم أن هذا العام يشهد درجات أقل من العام الماضي على صعيد الثانوية العامة بجميع المحافظات إلا أن التنسيق للمرحلة الثانية سيكون متقارب تماما مع تنسيق العام الماضي للجامعات مع انخفاض معدل الدرجات قليلا.

طريقة التقديم بتنسيق المرحلة الثانية 2022

ويبحث الكثير من الطلاب في تلك الأيام عن طريقة التقديم في التنسيق الخاص بالمرحلة الثانية وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى، وأعلنت وزارة التربية والتعليم بأنها أتاحت التقديم على التنسيق من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من أجل التسهيل على الطلاب في تسجيل رغباتهم بكل سهولة، وطريقة التنسيق للمرحلة الأولي هي نفس طريقة التنسيق للمرحلة الثانية ويكون إلكترونيا من خلال تتبع الخطوات التالية: