ألمانيا: نتوقع ركودا 15% لاقتصاد روسيا بسبب العقوبات الأوروبية 

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأحد، أن العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو بسبب الحرب الأوكرانية، هى عقوبات ذات فاعلية، متوقعة حدوث ركود اقتصادى فى روسيا هذا العام يصل مقداره إلى 15%.





وردًا على البرلمانى اليسارى، زورن بلمان، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية: "تصيب العقوبات الاقتصاد الروسى بشكل... هناك حسابات جادة تتنبأ بحدوث ركود فى روسيا، ويعنى ذلك انخفاض الناتج المحلى الروسى بنسبة تتراوح بين 6 و15% لعام 2022"، إلا أن بلمان أعرب عن تشككه فى هذه التقديرات الحكومية. وكان مجلس الاتحاد الأوروبى توقع سابقًا حدوث تراجع للناتج المحلى الروسى بنسبة "تزيد على 11%"، بعدما فرضت ألمانيا وبقية دول التكتل 6 حزم من العقوبات ضد روسيا إثر إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.

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