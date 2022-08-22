عااجل:- التقويم الدراسي 1444 في السعودية لمعُرفة موعد بدء الدراسة فى السعودية 2022/2023 جميع المراحل

التقويم الدراسي 1444 فى السعودية الان ننقله ونستعرضه مع حضراتكم الان حيث تزايدت إلى شكل كبير البحث من قبل طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في جميع المراحل التعليمية السعودية لأجل التعرف على موعد بدء الدراسة والتقويم الدراسي بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية الذي نستعرضه ونقله مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بعدما كشفت عليه وزارة التعليم السعودية

التقويم الدراسي 1444 في السعودية

بدء العد التنازلي على بدء الدوام الدراسي داخل المملكة العربية السعودية، حيث أشارت وزارة التعليم السعودية على ان يكون موعد بدء العام الدراسي 1444 في المملكة العربية السعودية فى بداية الاسبوع الاول من شهر صفر القادم على ان يكون موعد بدء الدراسة داخل المملكة العربية بالتاريخ الميلادي بداية من يوم 28 اغسطس المقبل، حيث من المقرر على ان يكون العام الدراسي فى المملكة مقسماً على نحو 39 اسبوعاً دراسياً مقسماً على ثلاث فصول، مع الأخذ بعين الاعتبار على أنه سيكون هناك نحو 56 يوماً اجازا تشمل إجازة اليوم الوطني السعودي والتي ستكون فى يومي الواحد والعشرون والثاني والعشرون من سبتمبر، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان التقويم الدراسي فى المملكة بشكل مفصل

التقويم الدراسي فى السعودية 1444

ننقل نتابع مع حضراتكم الان التقويم الوطني الدراسي 1444 فى المملكة العربية السعودية على مستوى كافة المراحل التعليمية على النحو التالي:-