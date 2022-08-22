نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان …. رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني epedu.gov.iq في المقال التالي
رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 يتزايد من أجلها حدة البحث على جوجل، حيث فى الساعات القليلة المقبلة كل طلبة الصف السادس الاعدادي يتمكنوا من استخراج نتائجهم بعد الانتهاء بشكل رسمي من جميع عمليات تصحيح ورصد جميع المواد التي امتحن فيها الطلاب حتى صباح يوم 9 اغسطس الماضي، عليه نستعرض وننقل أمام حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول
اقتربت بشكل كبير اعلان ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الاول فى العراق، حيث أصبح بشكل مؤخر رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية صاحب الأعلي بحثاً على جوجل من قبل الطلاب ومعهم أولياء امورهم، حيث أكدت الوزارة بشكل رسمي على ان رابط موقع الوزارة من خلاله سيتمكن الطلاب من الحصول علي نتائجهم فى الصف السادس الاعدادي بعدما أشارت الوزارة بشكل رسمي من الانتهاء من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات فى كافة الشعب التي جاءت أمام الطلاب فى الشعبة الأدبية وكذلك الشعبة العلمية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج الطلاب فى تلك المرحلة اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول
نوافيكم موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي الذي من خلاله كل طلبة الصف السادس الاعدادي فى العراق على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي
- حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال وتحديد المحافظة التابع اليها فى الأيقونة المخصصة لها
- انقر فى النهاية على ايقونة استعلام وبهذا ستكون على الفور أمامكم نتائج الصف السادس الاعدادي معلنة على الفور امامكم
- هذا ومع العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية اكدت على ان النتائج لم تخرج عن موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى كافة المحافظات العراقية
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