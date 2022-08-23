الان رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول الشغال لمعرفة نتائج السادس الاعدادي من موقع epedu.gov.iq

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 والذي قد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج جميع الطلاب سيكون من خلاله بعدما تم تفعيله بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم العراقية من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات والتي تم الانتهاء منها دون وقوع أي خطأ اثناء إتمامها على مستوى جميع المحافظات العراقية

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

تعم أجواء من الترقب والقلق ما بين طلبة جميع المدارس العراقية، حيث شددت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج السادس الاعدادي ستعلن خلال يومي 20 اغسطس حتى يوم 25 أغسطس، وذلك بعدما انتهت بشكل تم التأكيد عليه وزارة التربية والتعليم العراقية من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات فى كل المواد التي تم عقد اختبارات السادس الاعدادي على الطلاب فيها والتي بدأت بداية من يوم 20 يوليو حتي يوم 9 اغسطس، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم على ان الوزارة قد اضافت خمس درجات إضافية درجات رأفة وذلك أمام الطلاب وذلك من أجل تحسين مجموع الطلاب وتحسين نسبة نجاح الطلاب فى تلك المرحلة، على ان نتابع وننقل أمام حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

نوافيكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول بالعراق وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-