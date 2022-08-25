بكين: سنواصل التدريبات العسكرية فى بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، قد أكد فى وقت سابق، أن بلاده ستدافع عن الفلبين إذا ما تعرضت لهجوم فى بحر الصين الجنوبى.

وقال الوزير، حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إن وقوع هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن أو الطائرات الفلبينية سوف يستتبع تفعيل الالتزامات الدفاعية المشتركة وفقا للمعاهدة المبرمة بين البلدين منذ 70 عاما.