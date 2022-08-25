عاجل- الأمن الروسى يحبط عملا إرهابيا فى كالينينجراد

جدة - نرمين السيد - قال الأمن الفيدرالى الروسى، إنه جرى اعتقال أحد مؤيدى كتيبة "آزوف" فى كالينينجراد بتهمة التخطيط لهجوم إرهابى على مرافق أسطول البلطيق ومطار خرابروفو، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

يشار إلى أن المحكمة العليا فى روسيا، كانت قد أعلنت الثلاثاء، تصنيف كتيبة آزوف الأوكرانية منظمة إرهابية، وذلك بناء على الدعوى التى رفعها مكتب المدعى العام، وتم حظر نشاطها فى الأراضى الروسية.