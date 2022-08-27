 spa.gov.iq رابط استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية 2022 برقم الهوية جميع المدن العراقية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رابط استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية 2022 في العراق حيث استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية في العراق واحدة من الخدمات التي قد تم تقديمها من جانب الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل العراقية، وذلك في إطار الخدمات التي تتضمن الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة لكافة المواطنين، في إطار تقديم الخدمات الدعم المتميزة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط استمارة الرعاية الاجتماعية السنوية في العراق المقدمة من وزارة العمل.

رابط استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية 2022 في العراق

وقد شهدت الأيام الأخيرة إعلان هام جاء من جانب وأعلنت العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، والتي قد أشارت إلى بداية إطلاق التسجيل على استمارة الإعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة، وذلك ضمن تفعيل مجموعة من الإجراءات التي جاءت تتضمن قرارات هامة لجميع المواطنين بمختلف الفئات، وذلك في إطار العمل على رفع العبء عن المواطنين بسبب الوضع الاقتصادي العالمي التي تعاني منه الدول في العالم والذي يؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل كبير، والمعيشية داخل العراق، مثل استمارة البيان السنوي لتحديث بيانات مستفيدي الرعاية الاجتماعية، حيث تم طرح الاستمارة ليتم التسجيل بها من قبل المستفيدين من الدعم الذين حددتهم وزارة العمل رسميا بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، كما يتم التسجيل إلكترونيا من خلال الموقع المفعل الذي أشارت إليه الوزارة خلال الإعلان الرسمي لطرح الاستمارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يتم الولوج مباشرة إلى الدول الموقع الإلكتروني المفعل للتسجيل في استمارة البيان السنوي spa.gov.iq

ومن ثم يتم اختيار التسجيل ثم إدخال البيانات كاملة وصحيحة.

بعد ذلك يتم إدخال كافة المستندات المؤيدة للبيانات، ثم يتم الضغط على إرسال الطلب.

شروط تسجيل استمارة الرعاية الاجتماعية 2022

ومن أهم شروط تسجيل استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية في العراق ما يلي.