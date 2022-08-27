pdf حالا نتائج السادس الاعدادي 2022 موقع نتائجنا ديالي – الكرخ – المثنى – بابل – بغداد – الرصافة – البصرة – السليمانية – الانبار – كربلاء – ميثان

نتائج السادس الاعدادي 2022 موقع نتائجنا سوف نتعرف عليها من خلال مقالتنا هذه على موقع ثقفني، حيث تقوم وزارة التربية العراقية باعتماد والتصديق على نتائج امتحانات شهادة سادس اعدادي الفرع العلمي والفرع الادبي والفرع الشرعي خلال ساعات قليلة، حيث أشار مصدر مسؤول، إلى إعلان النتائج مطلع هذا الأسبوع، على أن تكون في موعد أصاه منتصف هذا الأسبوع أي يوم الثلاثاء، ولن تتأخر ظهورها على موقع ملازمنا نتائج السادس اعدادي pdf عن ذلك الموعد، فقد انتهت أعمال التصحيح والرصد للدفاتر الامتحانية بنسب نجاح عالية وغير مسبوقة.

نتائج السادس الاعدادي 2022 موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي المهني، وسجلت إدارة الكرخ الاولى أعلى معدلات النجاح بنسبة 63% وحازت على المركز الأول، وفي المركز الثاني كانت إدارة الرصافة الاولى بنسبة 61%، وفي المركز الثالث سجلت إدارة نينوى التعليمية نسبة نجاح 61%، وتم الكشف عن الطلبة الأوائل، حيث حصلت الطالبة مريم حازم شعلان على معدل 98.75% من إدارة الديوانية، وفي المركز الثاني إدارة الرصافة الأولى حيث حصل الطالب علي كريم معلي على معدل 98.75 من بغداد، يليه الطالب عبد العزيز عباس من كربلاء بمعدل 98.38%.

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من المقرر ارتفاع نسب النجاح في الفرع العلمي والفرع الادبي والفرع الشرعي في موقع نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٢ موقع نتائجنا، وتم التأكيد نسبة النجاح ارتفعت بشكل ملحوظ عن الثلاث سنوات الأخيرة، بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها المدارس والهيئات التعليمية المختلفة.

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إلى تلك الفقرة تعرفنا على موعد وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا 2022 pdf فور ظهورها على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية.