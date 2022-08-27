pdf موقع نتائجنا epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي 2022 العلمي والادبي بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية

من خلال هذا المقال سوف نعرف على موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2022 العلمي والادبي حسب الاسم والرقم الامتحاني، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية منذ ساعات عن نتائج السادس المهني، وسجلت إدارة الكرخ الاولى أعلى معدلات النجاح بنسبة 63% وحازت على المركز الاول ضمن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول ٢٠٢٢، وفي المركز الثاني كانت إدارة الرصافة الاولى بنسبة 61%، وفي المركز الثالث سجلت إدارة نينوى التعليمية نسبة نجاح 61%، وتم الإعلان أيضًا عن الطلبة الأوائل، حيث حصلت الطالبة مريم حازم شعلان على معدل 98.75% من إدارة الديوانية، وفي المركز الثاني إدارة الرصافة الأولى حيث حصل الطالب علي كريم معلي على معدل 98.75 من بغداد، يليه الطالب عبد العزيز عباس والذي حصل على معدل 98.38% من محافظة كربلاء.

نتائج السادس الاعدادي 2022 نتائجنا

قالت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي 2022 سوف تكون متوفرة خلال الأيام الأولى من هذا الأسبوع، على أن تتوافر نتائج الصف السادس اعدادي على موقع ملازمنا وموقع نتائجنا خلال سويعات فور التصديق عليها من قبل القائم بأعمال الكنترول ورئيس لجنة النظام والمراقبة، وأشار المصدر إلى انتهاء أعمال التصحيح والرصد على أكمل وجه ممكن.

موقع نتائجنا رابط نتائج السادس اعدادي الدور الاول

تم التأكيد على ارتفاع نسب النجاح في الفرع العلمي والرفع الادبي والفرع الشرعي في نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٢ موقع نتائجنا، حيث أن نسبة النجاح هذا العام ارتفعت وبشكل ملحوظ عن الثلاث سنوات الأخيرة، بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها المدارس والهيئات التعليمية المختلفة خصوصًا التعليم الإلكتروني والذي أتى بثماره في وقت وجيز للغاية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٢

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

المحافظة الحالة رابط التنزيل نينوى في الانتظار خلال ساعات ديالى في الانتظار خلال ساعات الكرخ 1 في الانتظار خلال ساعات الكرخ 2 في الانتظار خلال ساعات الكرخ 3 في الانتظار خلال ساعات الرصافة 1 في الانتظار خلال ساعات الرصافة 2 في الانتظار خلال ساعات الرصافة 3 في الانتظار خلال ساعات النجف في الانتظار خلال ساعات ذي قار في الانتظار خلال ساعات القادسية في الانتظار خلال ساعات صلاح الدين في الانتظار خلال ساعات واسط في الانتظار خلال ساعات اربيل في الانتظار خلال ساعات السليمانية في الانتظار خلال ساعات دهوك في الانتظار خلال ساعات الأنبار في الانتظار خلال ساعات بابل في الانتظار خلال ساعات البصرة في الانتظار خلال ساعات كربلاء في الانتظار خلال ساعات كركوك في الانتظار خلال ساعات ميسان في الانتظار خلال ساعات المثنى في الانتظار خلال ساعات

إلى هذه الفقرة تعرفنا على موعد وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني Pdf فور ظهورها على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية.