كيف اسجل في تمهير 1444 هو السؤال الأكثر تداولاً بين الخريجين على وجه الخصوص، حيث أن البرنامج حاز على إعجاب فئة كبيرة منهم ،فاستطاع أن يقدم لهم المساعدة الكافية لكي يتمكنوا من الدخول في السوق الخاص بالعمل بدون خوف بل منحهم التدريبات الكافية، والخبرة التي تجعلهم يستفيدون من الشهادة الدراسية التي حصلوا عليها بعد عناء طويل، وسنين دراسية متتالية يجب أن تكلل بالنجاح في مجال الحياة العملي.

كيف اسجل في تمهير 1444

بعد النجاح الساحق الذي حققه هذا البرنامج الرائع تساءل الكثير من الخريجين في المملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة للتسجيل في البرنامج، حيث أن التدريب الخاص بالبرنامج يكون على حسب تخصصك فيتم وضعك في المؤسسات الخاصة بالدولة لتتمكن من مواكبة متطلبات العمل، والقيام بالحصول على الشهادات التي تثبت التدريب، والكفاءة، وطريقة التسجيل كما يلي:

تدخل من هنا على منصة موقع طاقات.

ومن ثم نتبع تلك الخطوة بتسجيل الدخول، وذلك من خلال كتابة الاسم الخاص بالمستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور.

ستجد أيقونة مكتوب عليها برامجنا اضغط عليها.

وسنختار أيقونة مكتوب بها برنامج تمهير، وسنضغط على تقدم هنا.

ستظهر أمامك استمارة يطلب منك أن تقوم بملئها بالبيانات التي تتمثل في الرقم المصرفي الخاص بك، والعنوان الذي تقطن به.

وكذلك البيانات الخاصة بالتعليم، وبريدك الإلكتروني، وجميع بيناتك الشخصية.

كذلك ستطالب برفع بعض الأوراق المتعلقة بمؤهلك الدراسي، وشهاداتك التعليمية.

ومن ثم اذهب على كلمة تأكيد، وبهذا يكون الطلب الخاص بك قد تم تأكيده.

شروط التسجيل في تمهير

لكي تتمكن من التسجيل ببرنامج تمهير عليك أن تطبق تلك الشروط التي سنوضحها لكم الآن.

يجب أن يكون الشخص المقدم على البرنامج جنسيته سعودية، ويكون حاصل إما على البكالوريوس أو ما يزيد عنه.

وإذا كنت ممن درسوا في المجالات الفنية، أو الإدارية، أو الصحية، فيجب أن تكون حاصل على الشهادة الخاصة بالدبلوم.

يجب أيضاً ألا يكون الشخص مسجل بوظائف، وذلك في فترة ال 6 شهور الأخيرة.

وهذه هي الإجابة الخاصة بسؤال كيف اسجل في تمهير 1444، فالطريقة سهلة، وبسيطة فقط اضغطوا على الرابط المدرج، واتبعوا الخطوات التي ذكرناها فقط.