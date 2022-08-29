أوكرانيا: المهمة فى زابوريجيا الأصعب فى تاريخ الوكالة الدولية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، إن المهمة فى محطة زابوريجيا هى "الأصعب فى تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وفى تصريحات سابقة، اتهم كوليبا القوات الروسية بأنها تعرض "القارة بأكملها للخطر" باستخدام أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا كقاعدة عسكرية. وقال كوليبا، فى تغريدة عبر "تويتر": "لعقود ظلت السلامة النووية على رأس أولويات أوكرانيا، لاسيما بالنظر إلى ماضينا المأساوى"، فى إشارة إلى كارثة تشيرنوبيل فى عام 1986، داعيا القوات الروسية إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية.

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