نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد “الجديد 1444 هـ” والاستعلام sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني، حيث زاد البحث بين المواطنين والمواطنات من المستفيدين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (العمل) عن رقم الاتصال مع خدمة عملاء المواطنين في الوزارة، وهذا لعمل الاستعلام عن الضمان المطور وتقديم الشكاوى للضمان عبر الرقم الخاص ب التواصل بخصوص عدم الأهلية أو نقص المبلغ في المملكة العربية السعودية، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيف تحلون المشاكل المنتشرة للضمان عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الخاصة بالضمان، وطرق التواصل مع الوزارة وكذلك البريد الإلكتروني الخاص بهم، فتابعوا في ثقفني.

سفير الضمان الاجتماعي تويتر

وقد تم الإعلان عن نتائج الأهلية الخاصة بحسابات المستفيدين للشهر الجديد من ساعات قليلة، حيث أمكن للمواطنين عمل الاستعلام وكذلك الاستفسار عن حالة الاهلية الخاصة بهم في الموقع الالكتروني في الحساب الخاص بهم، وقامت وزارة الموراد البشرية التنمية الاجتماعية بفتح باب تقديم الاعتراض للشهر الجديد، وهذا ما قام سفير الضمان الاجتماعي بنشره على تويتر.

وسنتابع معكم في هذا المقال طريقة الدخول إلى حسابكم ومعرفة الاهلية، وحل المشاكل الخاصة به اذا واجتهموها عن طريق الموقع الإلكتروني، وكذلك رقم هاتف الضمان للتواصل معهم وكذلك صندوق البريد، وقد تعرفنا معكم على رقم حساب المواطن الموحد.

الضمان المطور الجديد تسجيل دخول

وننصحكم بعمل الاستعلام قبل التوجه والتواصل مع خدمة العملاء، حيث إنه يوجد ضغط كبير على خدمة العملاء، ويمكن ألا يكون هناك يوجد لديك مشكلة تحتاج إلى الدعم الفني، وهذا ما يمكنك عمله عبر هذه الخطوات:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي منصة الدعم والحماية الإجتماعية عبر الرابط التالي sbis.hrsd.gov.sa.

اكتب رقم الهوية الوطنية (السجل المدني)، وكلمة السر.

ثم ادخل الرمز الظاهر لديك في الشاشة في المكان المخصص، ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

انتقل إلى الأهلية والاستحقاق، ثم ستجد آخر شهر تم التحقق بنجاح، وستجد حالة الأهلية والمبلغ.

تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور رقم

وفي حالة اذا ظهر لكم غير مؤهل أو ظهر لكم المبلغ الذي تستلمونه ناقص، فيمكنكم حل هذه المشكلة بدون الحاجة إلى التواصل مع مركز الاتصال برقم خدمة العملاء، حيث يعتبر هذا من أسهل الأشياء التي يمكن عملها، فتابعوا الخطوات وكذلك المقطع، وذلك عبر هذه الخطوات:

الانتقال إلى الموقع للضمان.

عند الدفعة الخاصة بك انقر على علامة العين.

ثم انقر على تقديم الاعتراض (الزر ذو اللون الأحمر).

قم بتصوير المستندات المطلوبة منك حسب سبب رفض الأهلية (نقص الدخل على سبيل المثال).

ارفع هذه المرفقات كما هو موضح في المقطع.

ثم انقر على تقديم.

وسيتم الإعلان عن نتيجتك خلال هذين اليومين.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

وفي حالة اذا كنت تريد التواصل ضروري مع الوزارة أو مع أحد ممثلي خدمة العملاء، فيمكنك عمل ذلك بعدة طرق، وهي كما يلي: