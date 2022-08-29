نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض للنساء يبدأ من 18,000 ريال بدون فوائد ولا رسوم وأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من بنوك المملكة العربية السعودية التي تعمل على توفير احتياجات عملائها من المواطنين السعوديين والمقيمين، وتوفر لهم الكثير من الخدمات والتي من بينها القروض والتمويلات الشخصية، ويعمل بنك التنمية الاجتماعية أو ما كان يعرف سابقا باسم بنك التسليف والادخار السعودي، على توفير العديد من المنتجات التمويلية الشخصية التي تهم فئة كبيرة من المواطنين ساء الرجال أو النساء.

بنك التنمية الاجتماعية هو واحد من أبرز البنوك المعتمدة من قبل مؤسسة لنقد في المملكة ويوفر مجموعة كبيرة من المنتجات التمويلية والتي من بينها قرض الزواج، قرض الترميم، قرض كنف، قرض الأسرة، قرض آهل، قرض نفاذ أو ما يعرف باسم قرض العمل الحر، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى مثل الاستعلام عن الأقساط المتبقية، استعادة المبالغ الزائدة، الحصول على إخلاء طرف.

بنك التنمية الاجتماعية واحدا من البنوك التي توفر حلول تمويلية للنساء وفق بعض الضوابط والشروط من خلال بوابته الإلكترونية، من بينها قرض كنف، أو ما يعرف باسم قرض الأرامل والمطلقات، وقرض الأسرة، الذي يوفر مبلغ مالي يبدأ من 18 ألف ريال وحتى 60 ألف ريال، ويمكن للمرأة بشكل عام موظفة أو متقاعدة أو ربة منزل الحصول عليه إلكترونيا بعد توفير بعض المتطلبات والشروط.

شروط قرض الأسرة للنساء

هناك عدد من الشروط التي وجب توافرها للحصول على تمويل الأسرة للنساء وتختلف الشروط من فئة إلى أخرى، حيث يمكن الإطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، حيث تختلف شروط الموظفة الحكمية عن موظفة القطاع الخاص عن موظفة المتقاعدة التأمينية، وعن ربة المنزل، وبحسب الشروط العامة التي يجب توافرها في كل ما سبق أن تكون سعودية الجنسية، لا يزيد الدخل الشهري للمتقدمة بطلب التمويل عن 12500 ريال سعودي، ولا يتجاوز العمر 70 عام للمتقاعدين، ويحق للنساء التقديم على طلب التمويل إذ كانت أرملة أو مطلقة وتعول طفلا أو اكثر.

قرض للأرامل والمطلقات

قدم بنك الأسرة للمطلقات والأرامل تمويل كنف بمبلغ 30 ألف ريال ولا يشترط إعالة طفل أو أن يسدد أقساط تمويلات أخرى، فيمكن للمرأة المطلقة أو الأرملة أن تحصل عليه سريعا، بدون رسوم إدارية وبدون فوائد، بخطوات بسيطة احصلي على قرض كنف واشترط البنك أن لا يقل عمر المتقدمة لطلب تمويل كنف عن 25 عاماً، ولا يزيد عن 55 عاماً، مع ضرورة إحضار الهوية الوطنية، ورقم الآيبان، والهاتف المسجل في أبشر.

خطوات استعادة المبالغ الزائدة من بنك التنمية الاجتماعية

قام بنك التنمية بتقديم خدمة جديدة استعادة المبالغ الزائدة إلكترونيا، وفق بعض الشروط والمتطلبات التي تم إيضاحها من قبل البنك، حتى يتسنى تقديم خدمة سريعة وتوفير في الوقت للعميل، والحصول على المبالغ الزائدة من خلال إدخال البيانات، والتي تختص بسداد قرض، ويوفر بنك التنمية العديد من القروض التي تحتاج إليها الأسرة.

تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية

قام بنك التنمية بتوفير تمويل سيارة للنقل التشاركي بمبلغ 150 ألف ريال وهذا التمويل يشمل جميع المواطنين رجال ونساء، فأن الحصول على تمويل السيارة 150 ألف ريال يساعد في زيادة الدخل الشهري لمن يرغب في العمل التشاركي، واشترط البنك أن لا يقل عمر المتقدم للتمويل عن 21 عاما والدخل الشهري لا يزيد عن 14 ألف ريال ولا يزيد السن عن 60 عام، وأن يتم سداد جميع أقساط التمويلات الأخرى إذا وجدت من قبل العميل.

الجدير بالذكر أن التمويل الاجتماعي يتيح لك خاصية الحصول على تمويلك المناسب من خلال معلوماتك الخاصة، فعند إضافة بيناتك الشخصية والسن والحالة الاجتماعية أرمل، متزوج، عازب، مطلق، وعدد أفراد الأسرة، عند البحث عن نوع التمويل المناسب، فأنه يتم ترشيح تمويل يناسبك ومن ثم يتم اقتراح مبلغ التمويل الذي تحصل عليه.

تمويل للعاطلين عن العمل

البنك يقدم التمويل الجماعي للمواطنين مع تقديم قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ قدره 60 ألف ريال، حسب يعض الشروط ومن أهم شروط الحصول على قرض العاطلين هو اشترط البنك للحصول على التمويل أن يكون هناك ضامن لطالب التمويل، يتكفل بجميع سداد ديون القرض إذا تعثر صاحب التمويل عن السداد، فيحق للبنك مطالبة الضامن على ذلك.

خطوات الإعفاء من سداد القرض

يتضمن مجموعة من الأشخاص من يتوافر بهم الشروط التي أصدرها البنك، فقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية طلب الإعفاء من سداد القرض المستحق وذلك عند استيفاء جميع الشروط يتم التقديم إلكترونيا بجميع المستندات والأوراق المطلوبة، وإذا تم الموافقة يتم التواصل مع صاحب القرض للإعفاء من باقي الأقساط.

الجدير بالذكر أن هناك طريقة للحصول على قرض ثاني من بنك التسليف بخطوات بسيطة وهي الدخول عبر الموقع الإلكتروني ولكن يجب أن يكون المتقدم طلب التمويل الثاني من بنك التنمية الاجتماعية سعودي الجنسية وأن الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال، ويجب أن يقدم تقرير ومستندات دفع الأقساط السابقة بدون تأخير، وإذا تم الموافقة على طلب التمويل الثاني سوف يتم إرسال رسالة عبر الهاتف تفيد بذلك وتقدم بالأوراق والمستندات على الفور.

رابط التسجيل في بنك التسليف

إذا أردت أن تحصل على أحدى التمويلات السابقة للمزيد من الحصول على الخدمات التمويلية والعروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية فإليك رابط التسجيل في بنك التسليف إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني، ومن خلال استمارة تعبئة نموذج طلب التسجيل ستتمكن من الحصول على الخدمات المتاحة لك، وتوفير الوقت فقط أتبع الخطوات وقد بتقديم المستندات والأوراق اللازمة وستحظى بتمويلك الخاص.

رابط قرض الأسرة للنساء

أتاح موقع بنك التنمية الاجتماعية التقديم بشكل إلكتروني على كافة القروض، والحصول على قرض الأسرة وفق بعض الشروط والمتطلبات،وكما يمكنك التقديم لطلب تمويل الأسرة للنساء عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية والحصول على تمويل الأسرة للنساء إذا وافقت جميع الشروط والمتطلبات التي أوضحها البنك لطلب التمويل، ومن أهم المتطلبات للتقديم أن يكون الجوال مسجل في أبشر، والعنوان الوطني، الهوية الوطنية، رقم حساب الأيبان.

يوفر بنك التسليف تلك التمويلات حتى يتم القضاء على البطالة ومساعدة الأسر الفقيرة في أقتفاء معيشة جيدة عن طريق تمويل العمل الحر، وهو تقديم مبلغ مالي لمن يمتلك مهن حرفية ومهرن صناعية واكتسابه مهارات في تقديم الأطعمة المتنقلة عن طريق عربات التجول، وما تم ذكره سابقا هناك عدة خطوات لتحصل على قرض نفاذ، والذي يبدأ بالحصول على وثيقة العمل الحر من خلال البوابة الإلكترونية، ويتم توفير مبلغ مالي نقدي بقيمة 60 ألف ريال ومبلغ 150 ألف ريال للتمويل العيني.

أهم فرص عمل للنساء من المنزل

يمكن لربة المنزل أن تحصل على عمل حر باسمها من المنزل، والعمل بأكثر من طريقة بسيطة وهي في منزلها ولا داعي للخروج للعمل إذا كان لديها أطفال صغار، فمن خلال رابط أهم فرص عمل للمرأة من المنزل، سوف تختارين الفرصة المناسبة لك، وسوف تحصلين على الكثير من الأموال وتدخري أكثر من خلالها، لزيادة الدخل الشهري والحصول على عمل خاص.

تساعد المرأة زوجها في العمل حتى تحصل على دخل شهري ثابت يساعدها في بناء مستقبل لأبنائها، ولذلك تتجه للبحث عن عمل وإذا كانت صاحبة مؤهل فيمكنها أن تحصل على وظيفة في قطاع حكومي أو قطاع خاص، أما إذا كانت لا تمتلك أي مؤهل فيمكنها التقديم لطلب أي من القروض السابقة، كما يمكنها التقديم لقرض العمل الحر عن طريق نفاذ وتحصل على مبلغ 116 ألف ريال بدون رسوم وتقوم بالسداد على فترات طويلة، ومن خلالها يمكنها أن تحصل على عمل خاص بها.