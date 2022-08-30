العالم اليوم - انتشال 30 مهاجرا من جزيرة قبالة جزيرة كريت اليونانية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 03:21 مساءً - أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، انتشال 30 شخصا من قارب خشبي فقد قائده القدرة على التوجيه، حيث كان ينجرف بالقرب من الساحل الصخري لجزيرة صغيرة قريبة من جزيرة كريت، وذلك في أحدث اكتشاف لقارب مهاجرين يواجه مشكلات في جنوب اليونان.

وذكر خفر السواحل اليوناني أنه تلقى نداء استغاثة أمس الإثنين من القارب أثناء إبحاره بين جزيرتي كريت وأنتيكيثيرا.

وضع الزورق الخشبي بالقرب من جزيرة غرامفوسا غير المأهولة قبالة الطرف الشمالي الغربي لجزيرة كريت في البحر المتوسط، بحسب الأسوشيتد برس.

وأضاف خفر السواحل أن الثلاثين شخصا، الذين كانوا على متن القارب، بينهم 9 قاصرين و4 سيدات، ونقلوا إلى جزيرة كريت، ولم ترد معلومات عن جنسياتهم.

هذا أحدث اكتشاف لقوارب مهاجرين واجهت مشكلات أثناء الإبحار، ثم انتهى بها المطاف إلى جزر جنوب اليونان في الأيام الماضية.

وكان خفر السواحل أعلن، في نهاية الأسبوع، انتشال 69 شخصا يوم الجمعة من قارب شراعي تقطعت به السبل وأرسل إشارة استغاثة على بعد 48 كيلومترا جنوب غربي جزيرة زاكيثنوس.

وقال خفر السواحل إن القارب أبحر من الساحل التركي بالقرب من مدينة إزمير في 22 أغسطس، وكان متجها إلى إيطاليا عندما واجه عقبات.

وأضاف أن سفينة شحن عابرة أنقذت 69 شخصا، بينهم 61 إيرانيا وأفغانيان و6 أتراك، ونقلوا إلى ساحل مدينة كالاماتا في البر الرئيسي الجنوبي يوم السبت.

واعتقلت السلطات الأتراك الستة للاشتباه في قيامهم بتهريب مهاجرين.