بسبب تكاليف الطاقة.. مخابز النمسا تواجه خطر الإغلاق

وحسبما نقلت إذاعة النمسا، أكد رئيس الاتحاد الفيدرالى للخبازين فى الغرفة الاقتصادية النمساوية، جوزيف شروت، أن عددًا كبيرًا من المخابر فى النمسا على وشك الإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، قائلاً: "ارتفعت أسعار الطاقة هذا العام عشرة أضعاف تقريبًا، وذلك مقارنة بالعام الماضى".
وأكد المسؤول النمساوى ان "العديد من المخابز تفكر فى الإغلاق"، حيث تتطلب صناعة الخبز الكثير من الطاقى لتشغيل الأفران ومبردات العجين.
فيما أشارت بيانات المكتب الفيدرالى للتجارة والحرف اليدوية إلى ارتفاع تكاليف مخبز إقليمى صغير من 17.6 ألف يورو إلى 54 ألف يورو سنويًا.
وقالت الغرفة الاقتصادية النمساوية، إن أسعار الغاز ارتفعت منذ بداية العام الجارى من 2.9 سنتا إلى 23-28 سنتا للكيلووات/ساعة وفقًا لأسعار العقود، أو إلى 38.3 سنتا فى السوق الفورية، فيما صعد سعر الكهرباء من 5 سنتات إلى 20-70 سنتا.
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