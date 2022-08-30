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عمر شويل - جدة خفايا سلسلة الألعاب الحربية Battlefield .. لعبة Battlefield الأشهر من بين ألعاب الحرب في الفيديو والتي أصبحت أفضل وأكبر الألعاب التي يقبل عليها الكثير من الأفراد حول العالم والتي بدأت في عام 2022 بأولى أجزائها وبعدها تحولت إلى نقطة كبيرة في هذه الصناعة وذلك لأنها أصبحت أفضل الألعاب وسلاسل التصويب ذات قاعدة المعجبين والمتابعين الأكبر في العالم فمن قام بلعبها لأول مرة في 1942 تحت مسمى Battlefield من حرب فيتنام لتصل إلى أفضل نسخة منها في الجزء الرابعه والتي تعرف بالخرائط الضخمة والكبيرة وكذلك القدرة الرهيبة لفريق التطوير من أجل الضمان الخاص بالتجربة الواقعية للطائرات النفاقة وكذلك الدبابات والمعدات السعكرية التي تستخدم في الحروب الفعلية ومركبات حربية وغيرها والتي تجعل الأدرينالين يتدفق بين عروق الفرد وأجسادنا بالرغم أنها ليست عنصر أساسي أو مجرد لعبة لكن أحداثها تأخذنا لعالم الخيال فتظن نفسك جنديًا في المعركة نفسها وتكون منافسة شرسة لمحبي التصويب والنشان وكذلك القنص والأسلحة القاتلة ولذا نقوم بشرح لكم الخفايا التي لا تعرفوها عن هذه اللعبة بشكل واضح في السطور التالية .

خفايا سلسلة الألعاب الحربية Battlefield

فبدايو سلسلو الجرب طامن في 1999 بشركة الألعاب في السويد والتي أطلقت Codename Eagle .

كأول لعبة حربية في وجهة نظر صانعها أنها الأكبر وذات البيئة الأوسع بجانب استخدام كافة المعدات الحربية.

والعسكرية في الحرب وخطط وغيرها إلا أنها رغم قوتها لاقت تعليقات وسلبيات كبيرة مما جعل فريق الصناعة.

الخاص بالشركة يصابوا بالإحباط وبعدها بفترة قليلة تم شرتء الشركة من الأخرى DICE .

وتم استخدام نفس المحرك بجانب تعديلها وتطويرها في بعض الأجزاء وفي عام 2022 .

وما بعدها تم تعديل الكثير من التقنيات والأسلحة والطرق مما جعلها أفضل نسبيًأ .

وبعدها صدرت Battlefield 1943 من نفس الشركة وتحتوي هذه المرة على3 خرائط يمكنك اللعب بها .

وذلك سيطلب المجهود للحصول على الخريطة الرابعة والتي يجب أن تجمع لاعبين من أجل القيام بقتل 43 مليون عملية.

وتم إدخال العديد من التعديلات بها إلا أن تحولت إلى لعبة وفيلم سينما فإن كنت قد شاهدت فيلم Jaws .

فستلاحظ مدى الخوف من ميجالدون القرش العملاق الذي أثار الرعب في الجميع بسبب حجمه .

وكذلك شراسته فقامت الشركة بوضع هذه الشخصية بداخل اللعبة باجتماع 10 لاعبين حول العوائمة الخاصة بالإرشاد في الخريطة.