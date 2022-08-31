العالم اليوم - بعد أرباح قياسية.. عملاق الطاقة الروسي يتوقع إيرادات ضخمة

انتم الان تتابعون خبر بعد أرباح قياسية.. عملاق الطاقة الروسي يتوقع إيرادات ضخمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:16 مساءً - قال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لعملاق الغاز الروسي "غازبروم"، اليوم الأربعاء، إن الشركة حققت نتائج جيدة جدا في النصف الأول من 2022، وإن الإيرادات السنوية ستتجاوز مستويات العام الماضي، بدعم من زيادات حادة في الأسعار طغت على انخفاض حاد في إنتاج وصادرات الغاز.

وكانت "غازبروم" قد توقفت عن الإعلان رسميا عن نتائجها المالية منذ اندلاع أزمة أوكرانيا في 24 فبراير، لكن مسؤولين استمروا في تقديم مؤشرات بشأن أداء الشركة.

وقال ميلر إن إنتاج "غازبروم" من الغاز الطبيعي بلغ 288.1 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى أغسطس، وإن الصادرات إلى خارج رابطة الدول المستقلة بلغت 82.2 مليار متر مكعب.

وتقول غازبروم إن إنتاجها من الغاز من أول يناير إلى 15 أغسطس هبط بنسبة 13.2 بالمئة، في حين هوت الصادرات إلى خارج دول الاتحاد السوفيتي السابقة بنسبة 36.2 بالمئة على أساس سنوي، على خلفية المواجهة مع الغرب بسبب أزمة أوكرانيا.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها حققت أرباحا صافية قياسية بلغت 2.5 تريليون روبل، أي نحو 41.75 مليار دولار في النصف الأول من 2022 .

وقال ميلر، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب ارتكب خطأ برفضه عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز الروسي.

وأضاف أن أسعار الغاز في السوق الفورية ربما تتجاوز أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب العقوبات والقرارات خاطئة من الهيئات التنظيمية الغربية.

وقال ميلر أيضا إن صادرات الغاز الروسي إلى الصين قفزت 60 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 في حين أن خزانات الغاز في روسيا مملوءة بنسبة 92 في المئة.