العالم اليوم - قتلى وجرحى بحادث سير في الجزائر

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى بحادث سير في الجزائر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:16 مساءً - قُتل عشرة أشخاص وجرح 42 آخرون في حادث انحراف حافلة، فجر الأربعاء، في ولاية النعامة جنوب غرب الجزائر، حسب ما أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية.

وبحسب الحماية المدنية، فإن الحادث "وقع في الساعة 3:45 (2:45 ت غ) إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين ثم انقلابها في الطريق الوطني رقم 6. وأسفر عن عشرة قتلى و42 جريحا".

وكانت الحافلة متجهة من تيارت بغرب العاصمة الجزائرية نحو تندوف بأقصى الجنوب الغربي على مسافة 1450 كيلومترا، وانقلبت في ولاية النعامة (700 كلم جنوب غرب الجزائر).

وفي اليوم نفسه، انقلبت حافلة أخرى بالضاحية الشرقية للعاصمة، مما تسبب في إصابة 15 شخصا بين 38 راكبا.

وبحسب الحصيلة السنوية للمندوبية الوطنية لأمن الطرقات، وهي هيئة حكومية، فإن الجزائر شهدت العام الماضي 22 ألف حادث مروري تسبّب في مقتل 3061 شخصا وإصابة 29763 آخرين.