إسقاط مسيرة أوكرانية قرب محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - وقالت سلطات المدينة إن "القذيفة لم تنفجر. ويبدو أن المسلحين الأوكرانيين يواصلون محاولة مهاجمة المحطة، على الرغم من وجود موظفين للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك"، وأضافت أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة على بعد مئات الأمتار من المحطة، وأفاد مراسل وكالة "نوفوستى" بأن الهدوء يعم الآن فى مدينة إنيرجودار.

يذكرأن، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الضربات الأوكرانية على محطة زابوريجيا تشكل تهديدا لأوروبا، كما أن ما تفعله أوكرانيا بهجومها على محطة زابوريجيا يعتبر "إرهابا نوويا"، نافيا نشر موسكو لأسلحة ثقيلة فى محطة زابوريجيا النووى أو فى محيطها، وفق ما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد صرحت بأن القوات الروسية أحبطت عملية استفزازية خططت لها قوات كييف فى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.