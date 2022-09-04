إعصار هينامنور يقترب من كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يصل إعصار هينامنور إلى المياه قبالة جزيرة جيجو هذا الأسبوع باعتباره إعصارا "فائق القوة"، وهو الأقوى على مقياس من 4 مستويات.





وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA) - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أنه من المتوقع أن يصل الإعصار، الحادى عشر هذا العام، إلى المياه على بعد 460 كيلومترًا جنوب-جنوب غرب جزيرة جيجو الجنوبية، ويبلغ الضغط الجوى فى مركزه 920 هكتوباسكال ويتحرك بسرعة رياح قصوى تبلغ 54 مترًا فى الثانية.

وأشارت الإدارة إلى أن الأعاصير تصنف إلى 4 فئات وهى متوسط وقوى وقوى جدا وفائق القوة. ويتم تصنيف الأعاصير بفائقة القوة عندما تصل سرعة الرياح القصوى إلى 54 مترًا فى الثانية على الأقل.

ومن المتوقع ان تتعرض البلاد لهطول أمطار تصل إلى ما بين 100 و300 ملم من الأمطار بين الأحد والثلاثاء، وتتعرض المناطق الجبلية فى جيجو إلى سقوط أكثر من 600 ملم من الأمطار.

وفى سياق متصل، وجه الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، اليوم بأن تقوم الحكومة باستجابة أقوى وأكثر اكتمالا بسرعة مع اقتراب إعصار هينامنور من البلاد.