أمريكا.. إصابات جدرى القرود تتجاوز 19 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز - فى بيان اليوم الأحد - أن حالات الإصابة بلغت 833ر3 فى ولاية كاليفورينا وحدها، ويليها ولاية نيويوريك التى سجلت 403ر3 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 991ر1 حالة ويليها ولاية فلوريدا بإجمالى 991ر1 حالة وتكساس بعدد 730ر1 حالة إصابة.

وينتشر جدرى القردة عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسى أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدى.

وكان مركز الأمراض الأمريكى قد نشر بيانا عن بدء توزيع الجرعة الأولى من تطعيمات مكافحة انتشار جدرى القردة ذكر فيه أنه تم توزيع 675ر352 جرعة لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ 18 عاما.