الكرملين: سنأخذ العامل الأمنى بعين الاعتبار لتقرير مشاركة بوتين فى قمة G20

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الأحد، أنه سيتم أخذ كل العوامل بعين الاعتبار، بما فى ذلك الجانب الأمنى، قبل اتخاذ قرار بشأن حضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قمة مجموعة العشرين فى إندونيسيا.





وفى تصريح صحفى، اليوم الأحد، قال بيسكوف إنه "من أجل اتخاذ قرار بشأن شكل مشاركتنا، على الرغم من أن هناك دعوة على أعلى مستوى، ونحن ممتنون للبلد المضيف للقمة القادمة (إندونيسيا)، سيتم اتخاذ جميع العوامل بعين الاعتبار، بما فى ذلك العوامل الأمنية بالطبع". وكان الرئيس الإندونيسى، جوكو ويدودو، أعلن فى وقت سابق، أنه وجه الدعوة رسميًا لبوتين لحضور قمة "G20" فى جزيرة بالى الإندونيسية، وذلك رغم الضغط الغربى المكثف لإقصاء موسكو عن هذا الاجتماع، ردًا على عمليتها العسكرية فى أوكرانيا. كما صرح الرئيس الإندونيسى بأن الرئيس الروسى، يعتزم حضور القمة المزمع عقدها فى نوفمبر القادم فى جزيرة بالى.

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