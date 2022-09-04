رئيس إنيرجودار: قوات كييف تقصف وحدة للطاقة فى محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية فى مدينة إنيرجودار التابعة لمقاطعة زابوريجيا، ألكسندر فولجا، اليوم الأحد، أن الجيش الأوكرانى قصف إحدى وحدات الطاقة فى محطة زابوريجيا النووية مؤخرًا.





وفى تصريحاته لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد، قال فولجا، إن "إحدى القذائف المدفعية التى اطلقها الجيش الأوكرانى خرقت وحدة طاقة فى المحطة"، لافتًا إلى أن هذه الوحدة لا تعمل فى الوقت الراهن.

وأوضح المسؤول العسكرى الروسى، أن جميع أنظمة تشغيل محطة الطاقة النووية تعمل حاليًا فى الوضع القياسى، وأن مستوى الإشعاع فى الموقع يتماشى مع المعايير القياسية، حيث يتم قياسه باستمرار، إذ تظهر القياسات أنه لا توجد زيادة فى مستوى الإشعاع.

وكان فولجا أعلن قبل أيام أن محطة زابوريجيا النووية انتقلت إلى العمل فى حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن قوات كييف تواصل قصف المدينة، وأن هناك ضربات تستهدف محطة طاقة حرارية قريبة من المحطة النووية.