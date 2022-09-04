الخرابشة : الخصاونة غير ديمقراطي وأحد الوزراء عرض علي توظيف 25 شخصا مقابل سحب استجواب نيابي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 4 سبتمبر 2022 01:06 مساءً - دوت الخليج - احمد الرجوب :- قال وزير الدولة والنائب السابق المحامي محمود الخرابشة : إن وجوده في مجلس الوزراء لم يغير اسلوبه في التعاطي مع المسائل المختلفة ، حيث بقي صريحا وواضحا دائما .
واعترف الخرابشة في تصريحات صحفية مساء الاربعاء إنه يميل الى العمل النيابي أكثر من الوزارة .
وعن تبليغه باختياره وزيرا في حكومة الخصاونة قال بأن رئيس الحكومة اتصل به وأخبره ان تعيينه وزيرا جاء برغبة ملكية وانه - اي الخصاونة - لا علاقة له بالأمر .
وعن سبب مغادرته الحكومة قال " ما قدروا يتحملوني أكثر من هيك " .
وكشف وزير الدولة للشؤون القانونية السابق أن وزيرا سابقا وإبان وجوده في المجلس عرض عليه توظيف 25 شخصا مقابل سحب استجوابه الذي قدمه ضد هذا الوزير ، ولكنه أخبره بأنني لست بحاجة لأي وظائف واستمر الإستجواب كالمعتاد .
ووصف الخرابشة رئيس الحكومة بأنه غير ديمقراطي وعصبي .
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