نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الخرابشة : الخصاونة غير ديمقراطي وأحد الوزراء عرض علي توظيف 25 شخصا مقابل سحب استجواب نيابي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 4 سبتمبر 2022 01:06 مساءً - دوت الخليج - احمد الرجوب :- قال وزير الدولة والنائب السابق المحامي محمود الخرابشة : إن وجوده في مجلس الوزراء لم يغير اسلوبه في التعاطي مع المسائل المختلفة ، حيث بقي صريحا وواضحا دائما .

واعترف الخرابشة في تصريحات صحفية مساء الاربعاء إنه يميل الى العمل النيابي أكثر من الوزارة .

وعن تبليغه باختياره وزيرا في حكومة الخصاونة قال بأن رئيس الحكومة اتصل به وأخبره ان تعيينه وزيرا جاء برغبة ملكية وانه - اي الخصاونة - لا علاقة له بالأمر .

وعن سبب مغادرته الحكومة قال " ما قدروا يتحملوني أكثر من هيك " .

وكشف وزير الدولة للشؤون القانونية السابق أن وزيرا سابقا وإبان وجوده في المجلس عرض عليه توظيف 25 شخصا مقابل سحب استجوابه الذي قدمه ضد هذا الوزير ، ولكنه أخبره بأنني لست بحاجة لأي وظائف واستمر الإستجواب كالمعتاد .

ووصف الخرابشة رئيس الحكومة بأنه غير ديمقراطي وعصبي .