oil.gov.iq رابط التقديم استمارة التعيين على وزارة النفط العراقية ٢٠٢٢ استمارة تعيينات وزارة النفط 2022 

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عمر شويل - جدة رابط التقديم استمارة التعيين على وزارة النفط العراقية ٢٠٢٢ فقد شهدت الساعات الأخيرة إعلان رسمي من جانب وزارة النفط العراقية، والتي قد أعلنت عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة في العديد من شركات النفط التابعة إلى الوزارة، والمتاحة في جميع المحافظات العراقية بشكل عام مثل محافظة بغداد، والرصافة والكرخ الأولى الثانية الثالثة وغيرها من المحافظات، وبالتزامن مع ذلك فنجد أن هناك اهتمام من قبل عدد كبير من المواطنين لكي يتم التعرف على كيفية التقديم في الوظائف المتاحة والتقديم على استمارة التعيين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التقديم استمارة التعيين على وزارة النفط العراقية 2022 تعيينات وزارة النفط 2022 – 2023.

التقديم استمارة التعيين وزارة النفط العراقية 2022

وقد أشارت وزارة النفط العراقية رسميا في بيان رسمي خلال الأيام الأخيرة، إلى طرح بعض من الوظائف التي يتم التقديم بها إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، والتي يتم القبول بها بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، حيث أشارت الوزارة أنه يحق لأي مواطن التقديم على وظائف وزارة النفط العراقي، وذلك سواء كان المتقديم من ضمن نطاق سكنه في المحافظة التي يقطن بها أو المحافظات الأخرى، وذلك على أن يكون المتقدم لديه خبرة في الوظيفة التي يتقدم إليها، بالإضافة إلى الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب لكل وظيفة بشكل منفصل.

رابط التقديم استمارة التعيين على وزارة النفط العراقية ٢٠٢٢

وقد أعلنت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل التسجيل في وظائف وزارة النفط العراقية وتفعيل الرابط الإلكتروني خلال هذه الساعات، ليتم استقبال طلبات التسجيل في الوظائف المتاحة للمواطنين بناءً على الضوابط المعلنة، حيث يتم التسجيل عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة النفط العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية.