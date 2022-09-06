نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقمك الامتحاني https://epedu.gov.iq/ موقع نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2022 العراق وزارة التربية والتعليم بعموم المحافظات العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2022، قد ازدادت رهبة الطلاب في الفترات الأخيرة لمعرفة نتائجهم في امتحانات الثالث المتوسط في دولة العراق، حيث في ذلك الحين كانت لازالت ثمرة المجهودات التي قد قام طلاب الثالث المتوسط ببذلها مجهولة بالنسبة لهم حتى الآن، وهذا الأمر الذي أثر بشكل سلبي على صحتهم النفسية، ويزيد لديهم الشعور بالرهبة والخوف حيث استمر لفترات طويلة سيل التساؤلات التي يطرحها المجتمع العراقي حول موعد إظهار النتيجة الثالث المتوسط للدور الثاني، وقد كان إظهار النتيجة متوقف على الانتهاء بشكل كامل من جميع عمليات التصحيح التي تقوم بها كنترولات التصحيح في كافة محافظات دولة العراق، وبعد تلك العمليات يتم بدء عمليات المراجعة والتدقيق والتي بنهايتها تكون نتائج الطلاب جاهزة بشكل كامل للنزول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وفي هذا المقال سوف نوضح موعد الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الثاني.
الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2022
نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد أن استمر الطلاب والطالبات في أداء امتحاناتهم في الصف الثالث المتوسط 2022، وبعد تلك المجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم العراقية للحفاظ على سير العملية التعليمية بيسر ونجاح بالإضافة إلى تركيزهم على إتمام اختبارات الطلاب الملتحقين بمرحلة الثالث المتوسط بنجاح دون وجود أي إخلال في ضوابط الامتحانات، وبالفعل قد انتهى الطلاب والطالبات من امتحانات الدور الثاني.
موقع نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2022
من خلال القليل من الخطوات التي يتمكن الطلاب والطالبات من فعلها عبر شبكة الإنترنت يمكن الوصول إلى النتيجة بسهولة :
- في الخطوة الأولى يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني وزارة التربية والتعليم العراقية.
- في الخطوة الثانية يقوم الطالب بالتوجه إلى الخانة الخاصة بالنتائج الوزارية.
- في الخطوة الثالثة يقوم الطالب باختيار أيقونة تحميل نتائج الصف الثالث المتوسط في دولة العراق الدور الثاني.
- في الخطوة الرابعة يجب على الطالب أن يقوم بتدوين جميع بياناته مثل المحافظة التي يتبعها بالإضافة إلى الرقم الامتحاني.
- في الخطوة الخامسة يقوم الطالب بالضغط على زر الاستعلام عن النتيجة ليتم تحميل الكشوفات.
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