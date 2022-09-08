نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن كافة المستندات المطلوبة لكي يتم التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، وأضاف إلى ذلك توضيح جميع خطوات الاستعلام عن نتائج الاستحقاق من معاش الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، ولذلك أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة إطلاق منصة الدعم والحماية وهذا عن طريق استقبال كافة الطلبات للمستفيدين المستحقين للضمان الاجتماعي المطور في السعودية، سوف نقوم بعرض كيفية التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، ولذلك سوف نقوم بعرض خطوات الاستعلام عن نتائج الدفعات الماضية. المستندات المطلوبة للتقديم بالضمان الاجتماعي : يجب على المستفيد تقديم ما يثبت عدم امتلاكك لاي مصدر دخل، وفي حالة وجود مصدر دخل يلزم أن يكون منخفض، ويلزم تقديم مستند ما يثبت ذلك. يلزم تقديم إقرار من القريبين من الأسرة التي تقدم لطلب المعاش الشهري، وهذا ما يثبت عدم وجود عائل يتكفل بهذه الأسره على الإطلاق. يجب تقديم الهوية الشخصية التي توضح طلب المعاش، وجميع أفراد الأسرة، ويلزم توضيح الحالة الاجتماعية والعمر أيضاََ. يجب على المستفيدة تقديم قسيمة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج. خطوات الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي : يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة. يجب بعد ذلك الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية. يجب على المستفيد إدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد. يجب النقر على ايقونة “استعلام”. سوف يتم إظهار قائمة يجب الضغط على أيقونة “خدمات الموقع”. يجب على المستفيد إدخال رقم الضمان الاجتماعي المطور، في حالة حالة سوف يتم إدخال رمز التحقق مباشرةََ. يجب على المستفيد إدخال جميع البيانات الشخصية بكل دقة. سوف يتم إظهار الرصيد الخاص بالضمان الاجتماعي. خطوات التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور : يجب على المتقدم الدخول على منصة الدعم. يجب بعد ذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة والمعلومات الشخصية بكل دقة. يجب الموافقة على كافة الشروط والأحكام. يجب في هذه الحالة النقر على أيقونة “التسجيل”. كيفية الاستعلام عن نتائج الدفعات : يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي المطور بالمملكة. يجب بعد ذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة. يجب على المستفيد النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي.

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