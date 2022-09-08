متى ينزل حساب المواطن الدورة 58؟ البرنامج يحدد موعد إيداع مخصصات شهر سبتمبر

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عمر شويل - جدة أوضح برنامج حساب المواطن فيإجابته على تساؤل متى ينزل حساب المواطن بالهجري الدورة 58 الخاصة بشهر سبتمبر الجاري موعد إيداع مخصصات برنامج حساب المواطن للمستفيدين، كما كشف برنامج حساب المواطن عن قيمة زيادة حساب المواطن للمستفيد والتابع في الدورة 58، وكذلك أوضح حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن هل سيستمر إيداع الدفعات شاملة الزيادة، أو هذه الزيادة محددة بمدة معينة، كما كشف البرنامج حقيقة وجود نزول بدل غلاء المعيشة مع راتب حساب المواطن في المملكة، حيث كشف البرنامج أن الزيادة المقررة في دعم حساب المواطن الشهري للمستفيدين سوف تستمر حتى نهاية العام الميلادي 2022 الجاري، أي حتى الدورة 61 التي سيتم صرفها في 10 من ديسمبر المقبل، وحتى هذه اللحظة لم يتحدد هل سيصدر أمر ملكي باستمرار مبلغ زيادة حساب المواطن أم لا.

متى ينزل حساب المواطن بالهجري الدورة 58؟

وبحسب التقويم الرسمي لبرنامج حساب المواطن الذي نوَه خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على موقع تويتر أنه سوف يتم إيداع مخصصات حساب المواطن لشهر سبتمبر 2022 الدورة 58 سوف يبدأ مع الساعات الأولى من يوم الأحد القادم الموافق 11 من سبتمبر 2022، وذلك بسبب أن اليوم المحدد لصرف دعم حساب المواطن هو اليوم العاشر من الشهر الميلادي مالم يوافق هذا اليوم يوم عطلة رسمية في المملكة، ويوافق يوم 2022/9/10 يوم السبت وهو يوم عطلة البنوك في المملكة، لذلك تم تأجيل صرف مخصصات حساب المواطن لهذا الشهر إلى يوم الأحد 2022/9/11، ويبدأ الإيداع في بنك الراجحي مع الساعة الأولى من يوم الأحد من الأسبوع القادم.

موعد إيداع مخصصات شهر سبتمبر 2022

وسوف يستمر إيداع مخصصات شهر سبتمبر 2022 طوال ساعات يوم الأحد، على أن ينتهي الإيداع لكافة المستفيدين من الدورة 58 والذين ظهرت لهم حالة الأهلية مؤهل خلال ساعات اليوم، على أن تكون قيمة دعم حساب المواطن الذي سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين شاملة الدعم، حيث سيكون الدعم للفرد الواحد 1440 ريال، أما قيمة الدعم المخصص لشهرين فهو 2140 ريال، وذلك مساندة من جلالة خادم الحرمين الشريفين للمستحقين كبدل غلاء معيشة في ظل التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم.