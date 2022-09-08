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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في السعودية سعرها أقل من 15 ألف ريال سعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالسعودية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع البلدان حول العالم وكذلك الحال مع المملكة السعودية فإن الإقدام على شراء سيارة جديدة في تلك الفترة لن يكون بالأمر السهل بل يتطلب الكثير من المال الغير موجود في حين أن شراء سيارة مستعملة لن يكون صعبًا بنفس المقدار، فإن بعض المعارض بالسعودية توفر سيارات مستعملة للبيع بأسعار اقتصادية تتماشى مع الجميع الآن ويمكن شرائها إما من خلال المعارض المعروفة بالسعودية لبيع السيارات المستعملة أو بتصفح بعض المواقع على الإنترنت للوصول إلى تلك السيارات ونساعدكم اليوم في الوصول إلى السيارات المستعملة بالسعودية والتي يقل سعرها عن 15 ألف ريال سعودي.
سيارات مستعملة أقل من 15 ألف ريال بالسعودية
هناك أنواع معينة من السيارات المعروضة للبيع بسعر أقل من خمسة عشر ألف ريال للعملاء الراغبين في امتلاك سيارة مناسبة للتنقل اليومي والسفر مع العائلة وفي نفس الوقت ليست مكلفة كثيرًا منها:
سيارة شيفروليه أوبترا 2007
- سعر البيع 7300 ريال.
- موجودة بجدة العزيزية بالتحديد.
- تستخدم السيارة البنزين كوقود لها.
- أما عن ناقل الحركة في شيفروليه أوبترا فهو يدوي.
- اللون الخارجي لها هو اللون الرمادي الفاتح.
- للشراء يتم التواصل من خلال ذلك الرقم مع مالكها.
سيارة تويوتا كامري 2005
- سعر بيع للسيارة 5000 ر.س.
- موجودة في مدينة القريات.
- الوقود المستخدم بتويتا كامري هو الوقود.
- لون إطار السيارة من الخارج أبيض.
- أما ناقل الحركة فهو من النوع الالي.
- للتواصل مع مالك السيارة .
سيارة تويوتا كامري 2008
- سعر البيع لها من المالك هو اثنا عشر ألف ريال 12000.
- موجودة في مدينة القصيم.
- لون سيارة تويوتا كامري خارجيًا هو ذهبي.
- البنزين هو الوقود المحرك للسيارة.
- ناقل الحركة بها اتوماتيكي.
- لشراء السيارة من المالك .
سيارة هيونداي سوناتا اوتوماتيك 2012
- السيارة متواجدة في الخرج.
- سعرها للبيع أقل من 15 ألف ريال.
- لها لون أحمر من الخارج.
- ناقل الحركة اتوماتيكي.
- أما الوقود فهو البنزين.
- التواصل مع المالك .
ويمكن التعرف على المزيد حول السيارات المستعملة المتاحة من خلال استخدام مواقع أو تطبيقات مخصصة لبيع الأشياء المستعملة مثل تطبيق أوليكس أو سيارتي أو السوق العربي لمعرفة جميع أنواع السيارات المستعملة المتاحة لشراء النوع المطلوب.
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