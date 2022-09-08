نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات موديلات حديثة2020 مع سجل الاضرار للبيع في المملكة العربيه السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من التي يتم تداولها للبيع على مستوى أنحاء المملكة العربية السعودية وتختلف ه هذه السيارات عن بعضها البعض بانواع كثيره من الاضافات التي تميزها عما سبق منهم.

فهيا بنا هنا من خلال موقعنا ثقفني اما اعرض عليكم مجموعه من انواع السيارات المستعمله المعروضه للبيع موديلات 20 20.

مجموعه من سيارات موديل 2020

سوبارو آوتباك 2.5i SAWD 2020

تتميز سيارة سوبارو آوتباك 2.5i SAWD ٢٠٢٠ بلونها الخارجي الأزرق وتم قيادتها ٨٥,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة CVT.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة يوجد تلف بسيط نتيجة الاستعمال.

يوجد داخل السيارة وسادة هوائية و ABS وبلوتوث ومشغل أسطوانات، وتكييف ونظام حماية، ونظام خاص بالتحكم في ظروف الجو.

مزودة هذه السيارة مصابيح الضباب، مرايات كهربائية، مقاعد قابلة للتدفئة والتهيئة الكهربائية.

يوجد بهذه السيارة مميزات أخرى منها راديو ونوافذ كهربائية، وكاميرا خلفية وجناح خلفي، ومشغل أقراص ليزرية، وبلوتوث وميكروفون، وجهاز الملاحة، وراديو.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها جنوط أمامية، ونظام تثبيت السرعة، وعجلة قيادة معززة آليا، ومانع للحركة وعجلة احتياطية.

ونظام خاص بالتحكم في ثبوت المركبة، وجهاز استشعار أمامي وخلفي، وإنذار يحمي السيارة من السرقة.

توجد سوبارو آوتباك 2.5i SAWD ٢٠٢٠ بمدينة الشاتيا وسعرها ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966595040882.

تويوتا راف 4 2013:

تتميز سيارة تويوتا راف 4 ٢٠١٣ بلونها الخارجي الأبيض، وتم قيادتها ١٠٣,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة N/A.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الخارج والداخل.

بعض المميزات للسياره:

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية مقابض الأبواب مثل لون السيارة من الخارج، مرايات الباب إلكترونية، ومصدر عادي أمامي، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومزيل الضباب خلفي.

وعجلات خلائطية، وسياج على السقف، وممسحة خلفية، وكابح خلفي، ومصابيح للضباب خلفية فقط ومصابيح أمامية هالوجين، وإشارة التفات بالمرايات الأمامية فقط.

مزودة هذه السيارة مكيف اتوماتيك وبلوتوث، ودخول بدون استخدام مفتاح السيارة، وجهاز الملاحة وراديو، ومشغل أقراص ليزرية، وميكروفون.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية قفل مركزي ومقاعد جلد بضبط اتوماتيك، وغطاء تونيو، ومقود يوريثان، وتعديل إمالة المقود، ومقود كهربائي ودي في دي.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها مساعد نظام مانع للانغلاق خاص بالفرامل، وAirbages وإنذار يحمي السيارة من السرقة، ومانع الحركة وعجلة احتياطية، وجهاز استشعار أمامي وخلفي ونظام تحكم في ثبات المركبة.

توجد تويوتا راف 4 ٢٠١٣ بمدينة الرياض وسعرها ١٧,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل