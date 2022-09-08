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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار مطعم البيك بعد الزيادة وأصناف الطعام 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار البيك، أصبح مطعم البيك من أكبر وأشهر المطاعم في السعودية مؤخرًا وذلك بفضل جودة الطعام المذهلة التي أشاد بها الجميع سواء سعوديين أو غير سعوديين نظرًا لاختلاف الزوار في السعودية وكذلك مع كثرة فروع البيك تمكن من أن يجذب المزيد والمزيد من الزوار والمعجبين له لوجوده في الجوار دائمًا وطوال الوقت، كما أن أفضل مزايا البيك أن قائمة الطعام مختلفة ومتنوعة بين أصناف ومنتجات غذائية عديدة يختر منها العميل ما يشاء ويرغب والسعر مناسب مقابل تلك الجودة والمذاق اللذيذ إليكم تفاصيل منيو البيك فيما يلي.
قائمة طعام البيك
يقوم المطعم من فترة لأخرى بإضافة أصناف طعام مختلفة في المنيو من أجل تجربة جديدة ولذيذة للزوار وفي نفس الوقت لكسر الروتين كذلك فهو مايزال يحتفظ بالوجبات الأولى التي اشتهر بها مطعم البيك بنفس الجودة ونفس المذاق، وكذلك تم إضافة عدة أصناف جديدة مع الوقت من أجل إرضاء عملاء البيك الاستثنائيين وكسب ثقتهم طوال الوقت، كما ويستخدم في إعداد تلك الوجبات أفضل الوسائل وأحدث الطرق لتقديمها بتلك الجودة المثالية النهائية وتلك التي تجذب الزوار إلى البيك باستمرار وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مطعم البيك مؤخرًا بعض الشيء نتيجة لارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية عالميًا.
أسعار البيك 2022
هناك أصناف متنوعة في البيك كما ذكرنا لكل منها سعرها الخاص بها والمناسب مع الجودة المقدم بها كل صنف على حدة وتأتي الأسعار كالتالي:
- سندوتش فيليه فقط سعره 6 ر.س أما مع المشروب ورقائق الشيبس فسعره 11 ر.س.
- دجاج مسحب سندوتش فقط سعره 6 ريالات أيضًا وإذا أضيف المشروب والشيبس أصبح 11 ريال.
- بيج بيك وجبة مكونة من صدر حجمه كبير والإضافات هي صوص البيك وبالتأكيد المخلل والكول سلو وكل ذلك يأتي بسعر 11.5 ر.س.
- أربع أو ثمانية قطع دجاج مشوي من البيك مع صوص وكذلك بطاطس مقلية السعر بالترتيب مقابل العدد 10.5 ر.س. و14 ر.س.
- جمبري وجبة بها ثمانية قطع أو عشرة سعرها 29 ر.س. ويقدم معها صوص الثومية والبطاطس المقلية والخبز.
- سناكس دجاج مسحب عبارة عن خمس قطع من أقدام الدجاج تقدم بجانب صوص ثومية أو بدونه والسعر بسيط أربع ريالات فقط.
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