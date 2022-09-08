نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت ايداع صرف حساب المواطن دفعة 58 بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن دفعة 58 أعلنت المملكة العربية السعودية بخصوص دفعه 58 لحساب المواطن أن نتيجة الاستحقاق ظهرت لكافة المتقدمين في شهر صفر لعام 1444 هجري، شهر سبتمبر لعام 2022 ميلادي حيث أصبح بإمكان جميع المتقدمين البدء في الاستعلام عن نتيجة الاستحقاق في الوقت الحالي من خلال الدخول على موقع حساب المواطن الالكتروني لن تعرف على التفاصيل من خلال سطور المقال التالية إلى جانب التعرف على طريقة الاعتراض على رفض الطلبات رغم توفر شروط الاستحقاق.

حساب المواطن دفعة 58

بإمكان جميع المستفيدين أو المتقدمين الجدد لبرنامج حساب المواطن دفعه 58 الاستعلام عن نتيجة أهليته في برنامج حساب المواطن حيث أن النتيجة ظهرت في يوم الثلاثاء ويمكن من خلال الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني الاستعلام، ثم قم بالنقر على تبويب الاستعلام عن حساب المواطن.

سيطلب منك الموقع أن تقوم بإدخال رقم الهوية، ثم قم بإدخال كود التحقق المرئي وانقر على الزر الخاص بإكمال الاستعلام عن الأهلية وفي حالة ان الشخص يستحق سيظهر له تاريخ دراسة الأهلية بالحساب وكافة البيانات الخاصة التابعين، وجميع حالات الأهلية الخاصة والأهلية السابقة، أما في حالة الرفض سيكتب للشخص أنه غير مؤهل.

طريقة الاعتراض على الاهليه في برنامج حساب المواطن

بإمكان من توفرت به شروط حساب المواطن وتم رفضه أن يتقدم بطلب اعتراض على رفض الاهليه لكل من ظهر له غير مؤهل ويمكن الاعتراض من خلال الدخول الى الحساب الخاص بالشخص والنقر على دراسة الأهلية، ومنها ستظهر لك قائمة أخرى انقر من خلالها على أسباب عدم الأهلية والاطلاع عليها لمعرفة السبب في الرفض.

يمكنك بعد الاطلاع أن تتقدم بطلب الاعتراض وقم بتأكيدة، مع مراعاة أن يتم التقدم بطلب الاعتراض خلال 90 يوم من ظهور نتيجة الأهلية، ووفقا لما جاء من الوزارة أن طلب الاعتراض يتم الرد عليه في أقرب وقت ويمكن الاطلاع على نتيجة الاعتراض من خلال حسابك ومنه دراسة الأهلية وأسباب الرفض.

وينصح أن يتم تقديم الاعتراض قبل يوم 10 من كل شهر ميلادي وسيتم دراسة وقراءة الاعتراض والرد في اقرب ميعاد.