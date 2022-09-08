شروط شراء سيارة بالتقسيط من بنك التنمية الاجتماعية للعاطلين عن العمل 1444

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عمر شويل - جدة شراء سيارة بالتقسيط للعاطلين، توفر السعودية فرص مختلفة للعاطلين عن العمل من أجل الحصول على السيارات أو أي منتجات تكلف الكثير من المال فتلك الفرص تتميز بأنها توفر للشخص المتعطل عن العمل فرصة الحصول على السيارة بالتقسيط فهناك بعض خطط التقسيط المخصصة لمن تعطلوا عن العمل جراء أي سبب كان، ولمن يرغب في معرفة شروط تقسيط سيارات للعاطلين عن العمل تابعوا معنا.

شراء سيارة بالتقسيط للمتعطلين

يساعد بنك التنمية الاجتماعية فئة الأشخاص المتعطلين عن العمل في الحصول على سيارة بالتقسيط بدون شروط كثيرة معقدة وتلك الخدمة متاحة للمقيمين أو المواطنين وخاصةً النساء الأرامل أو المطلقات، وهذا تحت بند قرض مشروع أو تمويل السيارات وتكون أقساط السيارات الشهرية قيمتها من ثلاثمائة ريال سعودي بالشهر وهناك العديد من الأشخاص يقدمون على هذا القرض بغرض شراء السيارة أو أي مشروع آخر يجب تقديم تفاصيله إلى البنك عند التقديم على القرض.

وثائق التقديم على تمويل السيارات من بنك التنمية

للتقديم على القرض يتم التوجه إلى رابط قرض “السيارات” التابع للعمر الحر ومن ثم البدء في إرفاق تلك الوثائق الرسمية المطلوبة:

نموذج التمويل الشخصي بعد إدراج البيانات به. تقديم المستندات الشخصية المحددة إلكترونيًا إلى رابط البنك. الانتظار لحين رد البنك بالموافقة حتى يحول للعميل أو الوكيل سعر السيارة مع العلم أن القيمة المرسلة لن تتخطى مائة وخمسين ألف ريال سعودي مع أربعة آلاف ريال رسوم مصرفية.

طريقة التقديم على سيارة بالتقسيط للعاطلين

بعد وقوع الاختيار على سيارة ما معينة يقوم العميل باتباع عدة خطوات معينة من أجل التقديم على السيارة بخطة التقسيط وهذه الخطوات: