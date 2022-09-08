نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات شبه جديدة للبيع في السعودية بأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات شبه جديدة للبيع في السعودية .. إذا كنت من الباحثين عن شراء السيارات في المملكة العربية السعودية وتسعى دائمًا إلى الوصول لسيارة تشبه الجديدة في استخدامها لكن سعرها هو منخفض كثيرًا عن سعر السيارات الجديدة فنقدم لك في هذه السطور القليلة أسعار أرخص السيارات شبه الجديدة والمستعملة استعمال بسيط في المملكة العربية السعودية والتي يقبل عليها الكثيرين بدلًا من شراء السيارات الجديدة وتكبيد أنفسهم بالنفقات الإضافية.

وتعتبر أغلب السيارات المعروضة في أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية هي سيارات جيدة من حيث الإمكانيات والإصدارات بموديلات جديدة جدًا وليست قديمة مما يجعل تلك السيارات المهرب للمواطن من الجديدة بسبب أسعارها وكذلك ضمان السيارة والبحث بها قبل شراءها متاح داخل الأسواق المستعملة .

سيارات شبه جديدة للبيع في السعودية

ونعرض لكم بعض السيارات المتاحة في الأسواق المستعملة خلال الأيام القليلة الماضية .

سيارة تويوتا هايلوكس ذات موديل 2013 وبلون أبيض وحالتها جيدة جدًا من ناحية الفرش الداخلي.

ويطلب مالكها 35 ألف ريال سعودي والسيارة تشبه الجديدة كما أن سعرها غير قابلة للتفاوض .

وكذلك مثيلتها تويتا ياريس بموديل 2014 وحالتها الجيدة جدًا سواء عامة أو داخلية.

وكذلك المحرك والسيارة لم تسير سوى مسافة 200 ألف كيلو متر فقط وطلب سعرها.

مالكها 16 ألف ريال ونصف ريال سعودي .

وبعدها تأتي السيارة كيا بيجاس ذات إصدار 2021 وذلك بحالة جيدة جدًا كوضع عام للسيارة.

فتشبه الجديدة والذي طلب المالك الخاص بها 35 ألف ريال سعودي وكذلك كيا ريو.

ذات موديل 2017 والمستعملة والتي سارت مسافة 200 ألف كيلو متر فقط .

وسعرها 19 الف ريال سعودي ونصف .

وننتقل إلى ماركة أخرى وهي هيونداي أكسنت وذات موديل 2015 .

والتي سارت مسافة 200 ألف كيلو متر وقام صاحبها بطلب مبلغ 21 ألف ريال سعودي .

بجانب أن نظيرتها هيونداي سوناتا وذات موديل 2012 وبجانب السعر.

الذي طلبه أحد الملاك 21 ألف ريال سعودي والتي سارة أيضًا أكثر من 200 ألف كيلو متر .

وبالنسبة للسيارة الهيونداي كاميري ذات إصدار 2009 والأوتوماتيك .

والتي سارت أكثر من 300 ألف كيلو وذلك بسعر مطلوب من مالكها 20 ألف ريال سعودي.

وبالنسبة لجيلي ذات موديل 2013 وسعرها المطلوب 12 ألف ريال سعودي .