رئيسة وزراء بريطانيا تشيد بالملكة إليزابيث: أمضت حياتها فى خدمة الشعب

جدة - نرمين السيد - وفى كلمة نقلتها قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، قالت تراس خارج مكتبها فى داونينج ستريت: "إن الملكة أمضت حياتها فى خدمة الشعب البريطانى". وتابعت رئيسة وزراء المملكة المتحدة: "نستهل حقبة جديدة في التاريخ الرائع لبلدنا العظيم، وتمامًا كما كانت ستتمنى جلالتها بقولها: ليحفظ الرب الملك".

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