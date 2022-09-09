إحباط هجوم إرهابى على منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلن جهاز الأمن الفدرالى الروسى، إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابى يستهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية واعتقال ثلاثة من سكان مدينة فيبورج شمال بطرسبورج بشمال روسيا متورطين فى الهجوم.





وأفاد جهاز الأمن الروسى - فى بيان اليوم الجمعة - بأن فروعه فى مدينة بطرسبورج ومقاطعة "لينينجراد" أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى المنشآت العسكرية فى مقاطعة "لينينجراد" واعتقلت ثلاثة من سكان مدينة فيبورج متورطين فى الهجوم. وأضاف البيان أن المعتقلين خططوا لإضرام النار فى مبنى إدارى تابع لوزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلى رفع دعوى جنائية بموجب المادة المتعلقة بمحاولة تنفيذ عمل إرهابى.

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