نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخصصات المطلوبة في وظائف التأمينات الاجتماعية 1444 وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه عن التخصصات المطلوبة في وظائف التأمينات الاجتماعية، تماشيا مع إعلان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التوظيف لمجموعة من الإداريين، ظائف فنية وهندسية في عدد من التخصصات،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع في السطور التاليه.

ماهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية،تعنى الأخيرة بمجموعة من البرامج والأهداف التي يتم من خلالها تأمين حياة الأفراد العاملين في المملكة العربية السعودية بعد بلوغهم سن التقاعد، بغض النظر عما إذا كان ذلك في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

كيفيه تسجل لوظائف التأمينات الاجتماعية

في البداية يدخل المتقدم رابط الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

انقر فوق مربع “قدم الآن”.

أدخل اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني الخاص بك ، ثم انقر على أيقونة “التالي”.

في حالة عدم وجود حساب لمقدم الطلب مع المؤسسة ، يجب عليه إنشاء حساب جديد.

تحديد التخصص والوظيفة المناسبة حسب المؤهل العلمي الذي حصل عليه المتقدم.

تعبئة النموذج الإلكتروني وإنشاء سيرة ذاتية للمتقدم.

انقر فوق مربع “إرسال الطلب”.

ما هي التخصصات المطلوبة

ادارة مشروع. هندسة ميكانيكي. هندسة بيئية. الهندسة الصناعية. الموارد البشرية. الجودة. العمليات. الأمن السيبراني. نظم المعلومات الإدارية. تكنولوجيا المعلومات. ادارة اعمال. إدارة المخاطر. المالية والمحاسبة. التسويق والإعلام. بحوث العمليات. علم التخمين.

ماهي شروط التقديم