نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل توقفت منصة مدرستي بعد العودة للمدارس؟.. وزارة التعليم تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدد من المعلومات والتفاصيل المهمة بخصوص حقيقة أن منصة “مدرستي”، التي تعتبر من أكبر المنصات التعليمية في المملكة، قد أوقفت رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم، جاء ذلك بعد أن أصدر وزير التربية والتعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بأن يكون العام الدراسي القادم بالحضور في المدارس وليس إلكترونيًا، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين الطلاب والطالبات، علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

وزارة التعليم السعودية توضح حقيقة تعليق منصة مدرستي

صرحت وزارة التعليم في المملكة عن توقف منصة “مدرستي”، نافية هذا الخبر، أعلنت أن المنصة ستكون مستمرة إلى الأبد، لأنها تحتوي على العديد من الخدمات التعليمية التي تصب في مصلحة الطلاب، هي كما يسهل لهم العديد من الخدمات والمعلومات الهامة، بالتالي لا يمكن الاستغناء عنها، حول تلك المنصة على الإطلاق، كما أكدت أن النظام المدرسي في العام الجديد سيكون موجودا في المدارس الخاصة والخاصة داخل المملكة، حددت وزارة التعليم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نشر الشائعات ونشرها بين المواقع أو الصفحات المختلفة.

تاريخ بدء الدراسة 1444

اوضحت وزارة التعليم عن موعد بدء دراسة 1444، التي ستبدأ يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022، على أن تكون مدة الفصل الدراسي الأول 14 أسبوعًا متتاليًا فقط،سيحصل الطلاب أيضًا على عطلتين ممتدة في عطلة نهاية الأسبوع ، بالإضافة إلى ذلك، سيحصلون فقط على إجازة العيد الوطني، ستكون نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجديد في 24 نوفمبر 2022، سيحصلون على 10 أيام إجازة و تبدأ على الفور الفصل الدراسي الثاني، فى الختام سوف نخبركم بكل ماهو جديد فى الاخبار القادمه.

تسجيل الطالب على منصة مدرستي

هناك بعض الخطوات التي يجب مراعاتها عند تسجيل الطالب عبر منصة مدرستي وهي تتمثل في الاتي:-