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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيهما أفضل أيفون 14 أو samsung S23 الجديد؟ مقارنة بين مواصفات الهاتفين في المقال التالي
عمر شويل - جدة ي الهاتفين أفضل أيفون 14 أو samsung S23 الجديد؟ أعلنت شركة أبل في الأسبوع الماضي عن إطلاق هاتف أيفون 14 الجديد بأصنافه المتنوعة بالتزامن مع ظهور هاتف سامسونج اس 23 الجديد من شركة سامسونج الكورية عملاقة التكنولوجيا، حيث أعلنت شركة شركة سامسونج عن عزمها إطلاق هاتفها الجديد S23 في الأيام القادمة بمواصفات عملاقة، وهناك العديد من المواصفات المشتركة بين الهاتفين ولكن هناك العديد من الصفات التي تميز كل هاتف عن الآخر، وبالصفات المتواجدة في هاتف سامسونج اس 23 جعلته المنافس الأشرس والأقوى في مواجهة سيطرة هواتف أيفون على الأسواق الخليجية، الأمر الذي يهدد سيطرة شركة آبل على أسواق الجوالات في العالم العربي.
أيفون 14 أو samsung S23
هناك العديد من الصفات المشتركة بين الهاتفين منها:
- يبلغ حجم شاشة الهاتفين 6.1 بوصة.
- نوع الشاشة OLED.
- الهاتفان من نوعية الهواتف المقاومة للغبار وكذلك مقاومة للماء.
أما نقاط الاختلاف بين الهاتفين فتتمثل في تميز هاتف سامسونج S23 في المواصفات الآتية:
- يتميز هاتف سامسونج ببطارية سعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35W، كما يدعم الهاتف الشحن الاسلكي السريع أيضا.
- الكامير الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 10 ميجا بكسل والثالثة بدقة 12 ميجا بكسل.
- المعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 8 جين 2.
- معدل تحديث الشاشة بنسبة 120 هرتز.
- الهاتف متاح بستة ألوان الأبيض والأخضر والبنفسجي والأزرق والأسود والذهبي.
- سعر الهاتف بالدولار 850 دولار، وفي المملكة العربية السعودية 1360 ريال سعودي.
مميزات هاتف أيفون 14 عن هواتف سامسونج
أما عن الميزات التي تتميز بها جوالات أيفون 14 فهي كالآتي:
- المعالج الخاص بهواتف أيفون من نوع A15 BIONIC والذي يعد الأقوى في الآداء والمعالجة المركزية CPU.
- لم تقوم شركة آبل بالإفصاح عن حجم بطارية هواتف أيفون ولكن تم الإشارة إلى أنها تعمل لمدة 20 ساعة في وضع تشغيل الفيديوهات.
- كاميرات هواتف أيفون تأتي بدقة 12 ميجابكسل.
- الميزة الأهم والأقوى التي تميز هواتف أيفون 14 هي إمكانية الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ إذا حدث فقدان الإشارة.
- الهاتف يأتي في خمسة ألوان هي الأرجواني والأبيض والأحمر والأسود والأزرق.
- سعر الهاتف يختلف حسب النوع حيث يبدأ من 799 دولار أمريكي وحتى 1499 دولار حسب المساحة الإجمالية للهاتف.
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