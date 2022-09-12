أيهما أفضل أيفون 14 أو samsung S23 الجديد؟ مقارنة بين مواصفات الهاتفين

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عمر شويل - جدة ي الهاتفين أفضل أيفون 14 أو samsung S23 الجديد؟ أعلنت شركة أبل في الأسبوع الماضي عن إطلاق هاتف أيفون 14 الجديد بأصنافه المتنوعة بالتزامن مع ظهور هاتف سامسونج اس 23 الجديد من شركة سامسونج الكورية عملاقة التكنولوجيا، حيث أعلنت شركة شركة سامسونج عن عزمها إطلاق هاتفها الجديد S23 في الأيام القادمة بمواصفات عملاقة، وهناك العديد من المواصفات المشتركة بين الهاتفين ولكن هناك العديد من الصفات التي تميز كل هاتف عن الآخر، وبالصفات المتواجدة في هاتف سامسونج اس 23 جعلته المنافس الأشرس والأقوى في مواجهة سيطرة هواتف أيفون على الأسواق الخليجية، الأمر الذي يهدد سيطرة شركة آبل على أسواق الجوالات في العالم العربي.

أيفون 14 أو samsung S23

هناك العديد من الصفات المشتركة بين الهاتفين منها:

يبلغ حجم شاشة الهاتفين 6.1 بوصة.

نوع الشاشة OLED.

الهاتفان من نوعية الهواتف المقاومة للغبار وكذلك مقاومة للماء.

أما نقاط الاختلاف بين الهاتفين فتتمثل في تميز هاتف سامسونج S23 في المواصفات الآتية:

يتميز هاتف سامسونج ببطارية سعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35W، كما يدعم الهاتف الشحن الاسلكي السريع أيضا.

الكامير الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 10 ميجا بكسل والثالثة بدقة 12 ميجا بكسل.

المعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 8 جين 2.

معدل تحديث الشاشة بنسبة 120 هرتز.

الهاتف متاح بستة ألوان الأبيض والأخضر والبنفسجي والأزرق والأسود والذهبي.

سعر الهاتف بالدولار 850 دولار، وفي المملكة العربية السعودية 1360 ريال سعودي.

مميزات هاتف أيفون 14 عن هواتف سامسونج

أما عن الميزات التي تتميز بها جوالات أيفون 14 فهي كالآتي: