تمويل مصرف الراجحي بدون كفيل 70 الف دينار بأطول فترة سداد تصل الي 15 عام

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عمر شويل - جدة تمويل مصرف الراجحي 70 الف بأطول فترة سداد تصل الي 15 عام وشروط سهلة ومريحة للعميل، حيث يقدمه المصرف بدون كفيل، فقد يُعرف مصرف الراجحي بعروضه التمويلية الهائلة التي لا تمثل أي قرض أخر، فقد يتواجد له فروع عديدة في معظم دول الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية، المملكة الهاشمية الأردنية، والكويت، فقد يقدم منتجات عديدة ومختلفة وباقات تمويلية تناسب جميع الفئات بالمملكة وخارجها.

يعتبر بنك الراجحي من اشهر وأفخم البنوك في بلدان الجزيرة العربية، فقد يثق به العملاء بشكل كبير جداً، وذلك لاعتماده علي تقديم أفضل العروض والخدمات التي تتمثل في صورة قروض شخصية، حيث يقدم المصرف خدماته أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الراجحي موبيل، كما يمكن طلب خدمات مصرف الراجحي من خلال الذهاب الي أقرب فرع لك وطلب الخدمة مباشرةً، كما يوفر مصرف الراجحي خدمة إعفاء الراجحي من دفع أقساط التمويل وفق عدة ضوابط يتطلبها البنك المركزي للبلاد يجب الالتزام بها ومرعاتها.

تمويل مصرف الراجحي بدون كفيل 70 الف دينار كويتي

يقدم بنك الراجحي الكويتي تمويل شخصي رائع لجميع العملاء داخل الكويت، حيث يصل القرض الي 70 الف دينار بفترة سداد 15 عاماً حسب قدرة العميل علي سداد التمويل، فقد نذكر لكم مزايا هذا التمويل والتي أهمها أنه قرض شخصي بدون كفيل، فالمزايا كالأتي:

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتابع لمؤسسة النقد العربية. يتم جدولة أقساط القرض علي فترة سداد تصل الي 15 عاماً. قرض شخصي لا يتطلب وجود الكفيل لصرف التمويل للعميل. يتاح التمويل لموظفي القطاع الحكومي، موظفي القطاع الخاص، المتقاعدين. شروط البنك سهلة وتناسب الكثير من الشخاص.

شروط الحصول علي قرض شخصي من مصرف الراجحي الكويتي

لابد أن لا يقل عمر العميل المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً عند سداد اخر قسط. أن يكون العميل المتقدم قضي شهر كامل علي الأقل في عمله. أن لا يقل الراتب عن 500 دينار كويتي كحد أدني للراتب. القساط الشهرية الملزمة علي العميل لا تزيد عن 40% لموظفي القطاعين، و30% للمتقاعدين.

الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل من مصرف الراجحي

بطاقة إثبات الشخصية وتكون سارية المفعول. ضمان لاستمرارية العمل وتعريف الراتب. كشف حساب بنكي لأخر 6 أشهر.

خطوات التسجيل في تسديد المديونية من بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من اهم واشهر البنوك المقدمة لخدمات سداد المديونية مما جعل جملة سداد المديونية من بنك الراجحي، حيث أنها جملة تتصدر مواقع البحث الإلكتروني لدي الكثير من المواطنين المقيمين علي ارض المملكة العربية السعودية خاصة وان سداد المديونية يعتبر بمثابة الحل الأمثل لصعوبة تسديد الديون والتي تؤرق الكثير من المواطنين.